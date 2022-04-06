Бывший первый замминистра экономического развития возглавил новую структуру «Ростеха»

Бывший первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов занял должность генерального директора АО «Кибернетические технологии» («Кибертех»).

Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, на которые обратило внимание агентство «Интерфакс».

Отмечается, что компания учреждена на прошлой неделе, ее уставный капитал — 100 млн рублей. Реестродержателем выступает «РТ-Регистратор», адрес регистрации совпадает с адресом госкорпорации «Ростех».

В «Ростехе» агентству подтвердили факт создания дочерней компании. Какие будут функции у новой структуры, пока не сообщается.

В 2012-2020 годах Андрей Иванов работал заместителем министра финансов, в июле 2020 года он перешел в Минэкономразвития, где занял должность первого заместителя. На этом посту он занимался вопросами запуска нового инвестиционного цикла, а также отвечал за программу повышения производительности труда в экономике. В феврале 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Иванова от должности по его собственной просьбе.

Ранее «Эксперт» писал о том, что подведомственный Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключил соглашение о совместной научно-исследовательской деятельности в области 5G и последующих поколений сотовой связи с входящей в госкорпорацию «Ростех» компанией «Спектр». В течение двух лет в рамках сотрудничества между вузом и госкорпорацией планируется подготовить сто специалистов.