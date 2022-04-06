Чего хотят «айтишники»?

Российскую IT-отрасль может ожидать серьезный кадровый голод. По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), страну уже покинули 50-70 тысяч специалистов этой сферы, а рамках «второй волны», которая ожидается в апреле, могут уехать еще 70-100 тысяч «айтишников». В то же время, и бизнес, и власти хорошо понимают, что отрасль является приоритетной для дальнейшего развития страны и ищут пути как для удержания «утекающих» кадров, так и для их замещения. Звучат различные идеи – от радикальных запретов до стимулирующих и поддерживающих мер, власти в срочном порядке создают соответствующую нормативную базу. Очевидно, что в такой динамично развивающейся отрасли основная ставка делается на молодежь, поэтому перед начинающими специалистами и студентами IT-направлений открываются новые перспективы.



В рамках «пожарных» мер правительства IT-компании на три года будут освобождены от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники смогут получать отсрочку от службы в армии и претендовать на льготную ипотеку. Возможность приобрести собственное жилье является действительно важным фактором, на который обращают внимание молодые специалисты при планировании карьеры. Например, в ходе исследования мнений студентов «Академии IT» En+ Group выяснилось, что льготная ипотека важна для 20,5 % опрошенных. Среди основных мер поддержки, которые хотели бы получать будущие IT-специалисты от работодателя, - медицинское обслуживание (его выбрали 54% опрошенных) и дополнительный отпуск (22%).



Интересно, что в столичные регионы точно готовы переехать лишь 10% иркутских студентов, а почти 60% намерены остаться в родном городе. Впрочем, в современных условиях зачастую это не является помехой для трудоустройства ни для них самих, ни для потенциальных работодателей из Москвы, Санкт-Петербурга или других мегаполисов. «В нашей группе компаний мы рассматриваем кадры из регионов, так как пандемия очень сильно повлияла как на нашу гибкость и предоставление возможностей удаленной работы по некоторым специальностям, так и на рынок труда в целом. Если говорить про такую целевую аудиторию, как студены, то их запросы не отличаются каким-то кардинальным образом от тенденций рынка, так в сфере IT рынок оплаты труда достаточно высок и сильной связи между возрастом кандидата нет – все зависит от опыта и количества проектов в «багаже» кандидата», - рассказала директор по персоналу группы Finbridge Екатерина Макарова.



В компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС) отмечают, что стремятся привлекать студентов и выпускников, однако работать в режиме «удаленки» могут позволить себе с уже состоявшимися специалистами. «Как показала практика, начинающим специалистам, стажёрам обязательно нужен наставник, чтобы научиться работать в команде, а удалённо это сделать достаточно сложно, а иногда и просто невозможно», - отметила директор HR-департамента компании «ФОРС – Центр разработки» Елена Скиба. По ее словам, высококвалифицированных специалистов сегодня не хватает как в центральных городах, так и в регионах. Крупные компании, и государственные, и частные, в том числе, международные, буквально «пылесосят» рынок, и конкурировать с ними предприятиям поменьше достаточно сложно. Именно крупные холдинги, присутствующие в регионе, считают самой престижной и перспективной работой более 43% участников исследования «Академии IT», международные или федеральные компании считают такими свыше 38% опрошенных.



В то же время привлечение талантливых студентов старших курсов и выпускников технических вузов – одна из задач кадровой политики компании «ФОРС – Центр разработки». «Мы предоставляем им возможность участия в реальных проектах, приобретения практического опыта и решения бизнес-задач в формате студенческих проектно-учебных групп. В этом очень помогает сотрудничество с вузами. Будущих выпускников мы принимаем на производственную практику с возможностью принять участие в реальных проектах и потом использовать полученный опыт при написании курсовых и дипломных работ. В этом им поможет личный наставник, который закрепляется за ними на период практики. И часто бывает так, что после успешного прохождения производственной практики вчерашний студент становится нашим постоянным сотрудником на должности стажёра», - пояснила Елена Скиба.



Работу со студентами IT-направлений ведут в En+ Group в рамках многолетней программы сотрудничества с вузами по развитию науки и новых технологий. Такая системная работа по подготовке востребованных кадров для отрасли начата основателем компании Олегом Дерипаской. «Академия IT» является совместным проектом компании и Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Программа представляет из себя трехлетнюю систему дополнительной подготовки студентов, специализирующихся на информационных технологиях, на базе профильного Института цифровых технологий и анализа данных ИРНИТУ. Проект предусматривает усиленную специализированную программу обучения, сформированную с помощью экспертов компаний, и включает в себя лекции, мастер-классы и специализированные семинары. Академия также дает возможность студентам войти во внешний кадровый резерв En+ Group и построить в ней свою карьеру. Лучшие студенты получают возможность пройти преддипломную практику и стажировку на базе En+ Group, гарантированное трудоустройство на одну из целевых IT-специальностей и возможность совмещать учебу в магистратуре и работу. Обучение ведется по специальностям «Специалист 1С», «Специалист по информационной безопасности», «Разработчик ПО», «Системный аналитик/руководитель проектов», «Специалист по серверной инфраструктуре», «Разработчик мобильных приложений», «Специалист по сетевой инфраструктуре» и «Специалист по нейросетям и машинному обучению».



Для многих IT-специалистов важным фактором является возможность участия в крупных интересных проектах. Как отмечает генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Мария Макушева, столичные компании привлекательны для специалистов из регионов и с точки зрения доходов, и, что еще более важно, с точки зрения перспектив. «Кадры в области ИИ ориентированы, прежде всего, на развитие и создание сильной профессиональной биографии (капитализации персонального бренда). И на привлекательность работодателя более всего влияет возможность для профессионального развития, участия в крупных амбициозных проектах», - пояснила она.



В то же время пример En+ Group показывает, что возможности для самореализации появляются не только в столичных городах, но и в регионах. Студент«Академии IT» из Иркутска Илья Ванюшкин, например, говорит, что готов и к переезду, и к работе в родном городе: «Я бы хотел 50 на 50 в регионе остаться. Если предложат в другой город – я за, но только если поближе к Санкт-Петербургу».

Главными бонусами, которые будущий специалист ждет от работодателя, являются возможность саморазвития. «Первое, что хотелось бы, наверное, от работодателя - это уважение к самим работникам, чтобы были комфортные условия. Карьерный рост немаловажен. Чтобы, если хочу, мог продвинуться по карьерной лестнице выше и выше, чтобы можно было обучаться. Ну, и логично, чтобы при продвижении росла зарплата. Конечно, хотелось бы и льготную ипотеку», - рассказывает Илья Ванюшкин.

Местные вузы в кооперации с бизнесом не просто выпускают молодых специалистов, но уже на стадии обучения дают им возможность участвовать в выполнении интересных прикладных задач. Таким образом, уже на выходе из учебного заведения отрасль получает квалифицированных профессионалов с реальным опытом, которые сегодня необходимы экономике.