«Черноголовка» может купить российские активы датской Carlsberg Group

Производитель газированных напитков «Черноголовка» заинтересован в приобретении российских активов пивоваренной компании Carlsberg Group.

Об этом пишет издание Berlingske со ссылкой на источники.

Датской корпорации принадлежит компания «Балтика», которая управляет заводом в Воронеже и предприятиями в еще семи городах РФ.

По информации издания, российскими активами датского концерна также интересуется израильская CBC Group, компания которой владеет лицензией на продажу пива Carlsberg и Tuborg в Израиле.

В начале марта Carlsberg заявила об отказе от новых инвестиций и экспорта продукции заводам «Балтики». Позже компания сообщила о том, что она прекращает производство и продажу пива под своим брендом в РФ. Сообщалось, что «Балтика» продолжит работу в России в привычном режиме, при этом будет выделена в отдельный бизнес. В конце месяца Carlsberg объявила об окончательном уходе из РФ. Эксперты считают, что датская компания понесет большие потери при продаже российского производства, которое оценивалось более чем в $2,9 млрд.

«Балтика» является второй по величине пивоваренной компанией в России с долей рынка 27,3%. В прошлом году она перечислила свыше 60 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции «Балтики» в 2021 году выросли на 30%, составив 3,7 млрд рублей.

История компании «Черноголовка» берет свое начало в 1998 году. В настоящий момент производитель выпускает безалкогольные напитки, среди самых известных брендов — «Байкал 1977». С 2018 года «Черноголовка» начала развивать новые категории — снеки и кондитерские изделия. В ближайшее время предприятие планирует запуск еще нескольких новых категорий продуктов питания и напитков.