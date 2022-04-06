Доллар капитулировал и стоит дешевле 80 рублей

Последние дни внимание валютных трейдеров было приковано к ситуации с российским федеральным долгом. Минфин США неожиданно запретил использовать «замороженные» средства России для совершения платежей по еврооблигациям.

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В связи с этим у российского Минфина была дилемма: либо расплатиться имеющимися валютными резервами, либо произвести оплату рублями. Опасность первого варианта заключалась в том, что направляемые для выплат средства просто могли быть заблокированы «по пути». Решение же расплатиться рублями говорит о том, что находящаяся в распоряжении ЦБР и Минфина РФ валюта использоваться не будет, соответственно, ведомства не будут ее накапливать для последующих платежей.

Это и стало толчком для роста рубля, который сегодня в паре с долларом сумел выйти из бокового канала с границами 83-84,5, укрепиться на 4,3% и завершить день на отметке 79,7 руб. за доллар. В моменте котировки падали до 79 руб. Теперь паре доллар-рубль открыта дорога к следующей цели роста — 75 руб. за доллар. Фундаментальные силы для этого у рубля есть.

Стоит также отметить, что мощная продажа валюты прошла под конец торгового дня. В большинстве случаев это свидетельствует о том, что намеченный тренд продолжится завтра с утра.

Однако нельзя исключить, что укрепление рубля затормозится в случае, если западные кредиторы признают выплату рублями по еврооблигациям дефолтом. Действительно, это противоречит правилам эмиссии таких бумаг. С другой стороны, запрет на выплату по долговым обязательствам из «замороженных» средств, равно как и саму «заморозку» тоже нельзя признать легитимными действиями. В их результате складывается уникальная в мировой истории ситуация: эмитент хочет расплатиться с кредиторами и имеет для этого все финансовые возможности, но не может произвести оплату из-за политических санкций.

Позитивным для рублевых активов фактором стало и сообщение западных СМИ о том, что Евросоюз не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций — в том числе фактический запрет на покупку угля. Но эта новость будет отыгрываться уже завтра.

Укрепление рубля стало одним из негативных факторов для рынка акций, поскольку рост национальной валюты снижает балансовую выручку экспортеров, доля которых превалирует в Индексе Мосбиржи. По итогам дня рублевый индикатор снизился на 1,9%.

Лидерами сегодняшнего снижения стали акции Сбербанка (-8,1%), испытавшие на себе эффект решения США ввести полные блокирующие санкции в его отношении. Аналогичные меры были приняты и к полностью частному Альфа-банку, что раз подчеркивает: даже негосударственный бизнес не застрахован от санкций.

Не исключено, что по акциям Сбера уже завтра мы увидим отскок, но включать эту бумагу в среднесрочные портфели пока рискованно, поскольку прибыль банка в этом году может резко сократиться.

Не порадовала российских инвесторов и статистика от Минэнерго США: запасы нефти в стране выросли на 2,4 млн баррелей, в то время как ожидалось их снижение на 2,1 млн. При этом среднесуточная добыча увеличилась на 100 тыс., до 11,8 млн баррелей. На этом фоне нефть подешевела на 3%, до $104 за баррель, по которым проходит техническая поддержка нефтяных котировок. Пробой этого уровня способен достаточно быстро привести к серьезному тестированию «круглой» отметки $100 за баррель.

Следуя нефтяному негативу, на 3,3% снизились акции «Роснефти», приблизившись к сильной технической поддержке 400 руб. за акцию. Спекулятивным инвесторам можно порекомендовать начинать подбирать эту бумагу, которая является одной из самых фундаментально сильных.

Как и ожидалось, намного лучше рынка выглядят акции «Норникеля» (+0,8%). Здесь инвесторы отыгрывали небольшой рост мировых цен на никель и палладий, а также существенное отставание акций ГМК от Индекса Мосбиржи.

Из «второго эшелона» стоит отметить акции производителей удобрений «Акрона» (+13,3%) и «Фосагро» (+7,3%). Эти бумаги росли более чем на 90% в первые дни после возобновления торгов российскими акциями, после чего по ним прошла фиксация спекулятивной прибыли. Не исключено, что они начали новый восходящий тренд, который, впрочем, не обещает быть столь сильным как ранее.