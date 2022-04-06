Фармкомпания «Эвалар» представила свыше 100 наименований для замещения импортных препаратов

Алтайский фармпроизводитель «Эвалар» представил свыше 100 наименований препаратов для замещения импортного ассортимента.

Как сообщает ТАСС, около 90 позиций являются биодобавками к пище и более 20 — лекарственными средствами. «Доля препаратов из категории импортозамещающих в общем обороте компании составила 38% по итогам февраля 2022 года», — цитирует агентство пресс-службу предприятия.

По словам председателя совета директоров «Эвалар» Наталии Прокопьевой, особенность ассортимента компании — доступная цена по сравнению с импортными аналогами, что отражено в специальной товарной матрице. «На днях мы сделали рассылку этой матрицы по нашим аптечным партнерам. Данные продукты являются полными аналогами импорта как в категории БАД, так и в категории лекарств. В настоящий момент разница в ценах наших позиций и импорта может доходить до 60%», — отметила она. Прокопьева подчеркнула, что у компании достаточно запасов для удовлетворения актуального спроса.

«Эвалар» — крупнейший российский производитель биологически активных добавок. Компания основана в 1991 году, штаб-квартира и производственные мощности расположены в Бийске Алтайского края. Предприятие выпускает БАДы, лекарственные препараты, витамины и антисептики; в портфеле фармпроизводителя более 450 наименований биологически активных добавок и лекарств различных форм выпуска. Согласно информации на сайте компании, она выпускает 157 миллионов таблеток в год. Число сотрудников — 1500 человек.

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