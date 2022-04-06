Фотовыставка «Предприятия Москвы – к звездам!» открылась в столице

Фотоэкспозиция «Предприятия Москвы – к звездам!», приуроченная к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли, открылась в городском парке Фили. Она рассказывает о вкладе столичных промышленников в покорение космоса, а также о запуске первого искусственного небесного тела. Экспозиция продлится до 30 апреля 2022 года.

«В проекте участвуют 20 промпредприятий столицы. Всего в городе работает свыше 30 крупных и средних профильных организаций ракетно-космической отрасли. На них трудится порядка 30 тысяч человек, которые в том числе отвечают за комфортное пребывание космонавтов в околоземном пространстве», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Над конструкцией первого искусственного спутника Земли ПС-1 работали ученые многих столичных предприятий. Спутник был запущен 4 октября в 1957 году с космодрома Байконур. За 92 дня он совершил 1440 оборотов вокруг планеты, пролетев около 60 миллионов километров.

Так, в национальном исследовательском центре «Курчатовского института»-ВИАМ разработали специальный алюминиевый сплав. На предприятии «Роскосмоса» – «Квант», создали блок электропитания спутника, который весил 51 килограмм, а его радиотехническую аппаратуру – в холдинге «Российские космические системы».

На выставке посетители узнают много любопытных фактов. Например, о том, что все сотрудники, задействованные в создании спутника, обращались к первому космическому аппарату на «Вы». А первый искусственный спутник Земли носил скромное название «Простейший спутник-1» (ПС-1). Также посетители познакомятся с архивными фотографиями.

Проект подготовлен при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».