Глава МИД Индии призывает провести независимое расследование провокации в Буче

Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время выступления в нижней палате парламента, «страна глубоко обеспокоена этими сообщениями». Он добавил, что Индия поддерживает российский «призыв к независимому расследованию».

Джайшанкар отметил также, что Индия поощряет переговоры между Украиной и Россиейи и заверил, что Индия готова оказывать всяческую помощь в этом процессе. «Мы будем рады внести свой вклад», - сказал министр иностранных дел.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видео, якобы снятое в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отметив, что на земле рядом с телами нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силами безопасности или территориальной обороной.

Российские власти в лице предствителей Кремля, Министерства обороны и Министерства иностранных дел категорически отвергли какую-бы то ни было причастность российских военнослужащих к якобы убийству мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области, назвав фотографии и видеокадры из Бучи очередной постановкой киевского режима для западных СМИ.