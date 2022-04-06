«Группа ГАЗ» продемонстрировала пассажирский и коммунальный транспорт нового поколения

«Группа ГАЗ» продемонстрировала образцы новых моделей техники в рамках встречи мэра Москвы Сергея Собянина с руководителями предприятий, посвященной мерам поддержки производителей в сфере транспортного машиностроения.

Компания представила линейку автобусов нового поколения вместимостью от 22 до 85 пассажиров и коммунальную технику. Среди перспективных моделей пассажирского транспорта — низкопольные автобусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта и удобство входа-выхода для всех категорий пассажиров. Это модель малого класса «Валдай City», автобус среднего класса CITYMAX 9 и электробус большого класса E-CITYMAX 12. Автобусы отличаются низким уровнем пола, широкими накопительными площадками и удобными проходами между рядами сидений, гибкой планировкой салона и отличной маневренностью. В автобусах обеспечен комфорт для проезда маломобильных пассажиров: специально оборудованные места для инвалидной коляски, система «книлинг» (наклон автобуса в сторону дверей на остановке для облегчения входа и выхода пассажиров), электрическая аппарель, кнопки связи с водителем. Большая площадь остекления автобусов обеспечивает отличную обзорность водителю и пассажирам. При разработке линейки автобусов CITYMAX использован модульный подход, который позволяет в дальнейшем выпускать различные модификации автобусов под требования заказчика за счет конструирования разнообразных вариантов компоновки салона и применения различных типов двигателей.

Экспозиция компании включала также модель «ГАЗель City», которая выпускается с 2020 года и является уникальным предложением в сегменте микроавтобусов. Благодаря оригинальным конструктивным решениям в автобусе «ГАЗель City» обеспечен уровень комфорта, которым обычно отличаются автобусы большого класса: низкий уровень пола, просторная накопительная площадка, пневматическая система понижения высоты пола на остановках.

Также «Группа ГАЗ» впервые продемонстрировала 7-местный микроавтобус на базе перспективного автомобиля «Соболь NN». Сочетание передней подвески на основе пружинной конструкции и задней на основе независимых рессор делает автомобиль универсальным как для перемещений по городу, так и для загородных поездок.

В экспозиции «Группы ГАЗ» также была представлена техника для коммунального хозяйства и дорожных служб. Это мусоровоз и эвакуатор на базе городского грузовика «Валдай NEXT». Бескапотная конструкция и небольшие габариты автомобиля увеличивают возможность маневрировать в ограниченном пространстве и упрощают проезд в пробках, по узким улицам и дворам. «Валдай NEXT» — это эффективный и экономичный автомобиль с большим запасом прочности и высоким ресурсом, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию.