Инвестиции Израиля в экономику Москву выросли почти в три раза за пять лет - вице-мэр Ефимов

Израильский бизнес продолжает вкладывать средства в экономику столицы. За пять лет их накопленный объем увеличился почти в три раза и составил 280 миллионов долларов. В основном иностранным инвесторам интересны такие сферы, как здравоохранение, недвижимость и промышленность. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва имеет тесные деловые связи с израильским бизнесом. По последним данным Центрального банка, опубликованным в начале марта, за пять лет накопленный объем инвестиций из Израиля вырос почти в три раза и на 1 октября 2021 года составил 280 миллионов долларов. За последний год страна увеличила свое участие в капитале московских компаний на 15,1%. Вырос и товарооборот со столицей: по итогам 2021 года он составил 797,3 миллиона долларов, что на 7,1% больше, чем в 2020-м», – сообщил Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что на протяжении последних двух лет Москва активно развивает экспорт продукции агропромышленного комплекса в Израиль.

«По итогам 2021 года объем поставок столичной продукции АПК в страну составил 37,94 миллиона долларов, что на 11% и 45,5% больше, чем в 2020 и 2019 годах соответственно. При этом доля агропромышленной продукции в несырьевом неэнергетическом экспорте Москвы составляет 69,4%», – рассказал он.

Среди израильских компаний, осуществляющих свою деятельность в Москве, можно выделить клинику Hadassah (филиал в России – «Хадасса Медикал»), расположенную на территории Международного медицинского кластера. Он оказывает медуслуги с использованием протоколов диагностики и лечения Израиля. В клинике ведут прием израильские и российские врачи. Два здания клиники – консультативно-диагностический центр и госпиталь – уже работают. Третье – центр хронических болезней – строится. Он сфокусируется на паллиативной помощи и гериатрии.

По словам генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ильдара Хайруллина, работа с израильскими партнерами — одно из основных направлений развития. «Одна клиника в кластере уже есть, мы стремимся вести переговоры и с другими потенциальными участниками из Израиля. Кроме того, мы проводим конференции и образовательные мероприятия со спикерами – израильскими врачами и медицинскими управленцами», – прокомментировал он.

Также недавно в столице прошла конференция с участием представителей правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и Еврейского бизнес-клуба «ОШЕР». Они обсудили дальнейшее сотрудничество в сложившейся ситуации, а также преференции для предпринимателей.

Как отметила генеральный директор Еврейского бизнес-клуба «ОШЕР» Ольга Комисарова, предприниматели «ОШЕР» внимательно следят за происходящими в российской экономике структурными изменениями. Они могут дать старт еще большему количеству совместных проектов. В клубе очень ценят возможность активного взаимодействия с правительством Москвы и убеждены в необходимости постоянно развивать и укреплять сотрудничество, добавила она.

Москва предлагает различные преференции иностранному бизнесу, готовому локализовать производство в столице: льготы по налогам на прибыль, землю, выгодные условия аренды территорий, освобождение от таможенных пошлин и другие.