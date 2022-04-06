McDonald’s дал дорогу ЗОЖ-кафе

Тренд на здоровое питание зародился в России не так давно, но продолжает охватывать все большие слои населения. Только в 2020 году спрос на продукты правильного и здорового питания вырос в 3 раза. Причем популярность ЗОЖ-товары и суперфуды начали набирать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и регионах.

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Впрочем, одно дело самостоятельная закупка и приготовление здоровых блюд. Совершенно иное — тренд на здоровое питание в сфере ресторанного бизнеса. Безусловно, сдерживающим фактором для развития ЗОЖ-кафе становились рестораны быстрого питания. В первую очередь — за счет невысокой цены. Теперь же ситуация на рынке изменилась.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Илья Семин полагает, что вместо McDonald’s в России могут возникнуть новые кафе здорового питания. Общаясь с журналистами, он заметил, что подобные ЗОЖ-точки, предлагающие питание по доступным ценам, смогли бы стать логичной альтернативой не слишком полезному западному фаст-фуду. При этом появление подобных кафе в заметных местах, где ранее находились рестораны иностранного бренда, являло бы собой некую «рекламную компанию в поддержку здорового образа жизни». Главное, чтобы цены для покупателей оставались невысокими, властям необходимо поощрять конкуренцию в этом сегменте.

Некоторые российские сети ресторанов здорового питания уже готовы завоевывать освободившиеся территории рынка. Например, ранее в СМИ появилось сообщение, что региональная сеть ресторанов «Грядка» собирается расширить свое присутствие. Владелец сети Дмитрий Романов пообещал заменить столичным жителям McDonald’s и за полтора месяца открыть восемь новых точек в Москве и десять в Московской области. При этом Романов заметил, что все продукты для сети закупаются у отечественных производителей, а потому кухня не будет испытывать проблем с ингредиентами.

В тоже время представитель кафе полезной еды и напитков Seeds’s Иван Сезонов в комментарии «Эксперту» заметил, что, по его мнению, спрос на здоровое питание остается достаточно ограниченным. Такое положение вещей сохраняется в первую очередь из-за цены готовых «правильных» блюд.

«Мы работаем с бизнес аудиторией, которая сконцентрирована в БЦ и повышение спроса происходит одновременно с возвращением людей в офисе на фоне окончательного снятия ковидных ограничений. В целом спрос в сегменте полезного и здорового питания восстанавливается, но остается достаточно ограниченным. Причина в изначально узком сегменте людей с доходом выше среднего, которые готовы тратить на ежедневный прием пищи дополнительные деньги, выбирая полезные альтернативы фастфуду», —полагает Иван Сезонов.

Представитель Seeds’s заметил, что закрытие иностранных точек питания пока не повлияло на работу их сети. Однако возможность расширения Seeds’s все-таки рассматривается.

«В сегменте полезного питания конкуренция не изменилась, наша концепция не конкурировала с традиционным фастфудом, поэтому закрытие “Макдональдс” не повлияло на нас. В моменте открытия новых точек не планируем, но рассматриваем такую возможность. Главным ограничением является стоимость и доступность оборудования», — добавил он.

Представители сети Soul in the Bowl, специализирующейся на правильной еде в формате боулов, отметили в беседе с корреспондентом «Эксперта» некоторое увеличение спроса на их продукцию, однако связали это скорее не с уходом иностранных заведений, а с сезонностью и плановым характером.

«В настоящий момент мы реализуем старые обязательства по открытию 4-х новых точек. Чтобы принять решение о дальнейшем развитии нужно понять, что будет с ценами на ингредиенты, так как сейчас они крайне нестабильны. Некоторые ингредиенты становятся дефицитными или дорожают настолько, что становятся недоступны», — раскрыли планы развития представители сети.

Несколько иную тенденцию описал в комментарии «Эксперту» представитель магазинов и кафе натуральных фермерских продуктов «Влавке». Он заметил, что в свете последних экономических событий спрос в сети временно снижался, однако теперь число клиентов опять начало увеличиваться.

«Люди постепенно возвращаются. Так как мы работаем с фермерскими товарами, доля импортных товаров у нас стремится практически к нулю. К нам в магазины ходят исключительно за отечественными и фермерскими продуктами. Можно сказать, что рост есть, но он у нас был почти всегда, вне зависимости от ухода зарубежных компаний», — добавил представитель «Влавке».

При этом сама сеть имеет потенциал для развития, будет расширяться и «займет лакуны» на рынке.

«Мы некоторое время назад открыли свое производство фермерских продуктов. Сейчас много времени и ресурсов уходит именно на это. Думаю, если бы данного фактора не было, открытие новых магазинов и кафе не заставило бы себя долго ждать. Грубо говоря, когда мы нормализуем свое производство, наладим весь процесс, от выпечки пирожка и до доставки его клиентам, то мы, конечно, будем развивать свою торговую сеть и марку фермерских продуктов», — пообещали в «Влавке».