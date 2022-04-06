МИД РФ: высылка дипломатов замедлит процедуру замены загранпаспортов проживающих за рубежом россиян

В Министерстве иностранных дел РФ рассказали о последствиях высылки из стран Евросоюза российских дипломатов для обычных граждан.

Там отметили, что предпринятые Западом меры негативно скажутся на скорости процедуры замены загранпаспортов проживающих за рубежом россиян, передает «Интерфакс».

«Те меры, которые были приняты недружественными странами, членами ЕС, по сокращению российского дипломатического присутствия, они действительно негативно повлияют на доступность госуслуг по оформлению и выдачи паспортов в наших учреждениях за рубежом», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заверила, что Москва «будет делать все возможное для своевременной выдачи документов российским гражданам», однако гарантировать оперативность сейчас нельзя, поскольку «по количеству высылаемых дипломатов где-то это полностью посольство, где-то это половина посольства».

«Рекомендуем тем, у кого срок действия паспорта подходит к концу, записаться на прием в консульство заранее. В крайнем случае, рассмотреть возможность обмена паспорта в территориальных органах МВД России по месту жительства или фактическому пребыванию на территории Российской Федерации», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что возможность автоматического продления действия загранпаспортов действующим законодательством не предусмотрена. «Но всегда есть гуманитарные случаи, и тоже нужно связываться с нашими посольствами. Мы тоже всегда оперативно реагируем на такие человеческие истории», — добавила она.

В начале этой недели министерство иностранных дел Франции заявило о решении выслать из страны группу российских дипломатов. Ранее об аналогичном шаге сообщило внешнеполитическое ведомство Германии.

К настоящему моменту западные страны, по подсчетам РБК, выслали почти четыре сотни российских дипломатов. Это самое большое число с 2000 года, отмечает агентство. Первой о высылке из страны сотрудников российских дипмиссий объявила 23 марта Польша, за ней последовали Нидерланды, Бельгия и Ирландия.

В МИДе РФ заверили, что в Москве примут ответные меры.