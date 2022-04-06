Минфин России впервые выплатил евробонды в рублях

Министерство финансов РФ сообщило о перечислении денежных средств в «Национальный расчетный депозитарий» для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Сумма выкупа составила $649,2 млн. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем Россия получит доступ к замороженным валютным счетам, сообщается на сайте Минфина.

«Минфин России информирует, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году выпуска № 12840060V «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска со сроком погашения в 2042 году выпуска № 12840061V «Россия-2042» в общей сумме 649,2 млн долл. США сроком 4 апреля 2022 г., направленных в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций 30 марта 2022 г. и 31 марта 2022 г. соответственно», — говорится в пояснении Минфина.

В ведомстве подчеркнули, что из-за «недружественных действий Минфина США» пришлось привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт. 4 апреля Минфин РФ перечислил необходимые средства в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в рублях по официальному курсу ЦБ на этот день.

«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме. При этом указанные выплаты, причитающиеся держателям, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, подлежат зачислению на счета типа "С"», — отметили в Минфине.

Уточняется также, что в результате осуществленного Минфином РФ 31 марта досрочного выкупа у российских инвесторов за рубли 72,4% выпуска облигаций «Россия-2022» объем данных инструментов в обращении сократился, что позволило уменьшить сумму платежа по ним с $2,05 млрд до $0,56 млрд. Владельцами невыкупленных облигаций данного выпуска за редким исключением выступают нерезиденты.

Ранее «Эксперт» писал, что 29 марта Минфин РФ объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществлялся по цене 100% от номинальной стоимости, оплата, включающая накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу ЦБ на эту дату. Главный стратег компании «Атон» Александр Кудрин пояснил, что из-за блокировки переводов как бумаг, так и денег со стороны Euroclear в НРД, многие держатели еврооблигаций не могут получить купонные выплаты даже по тем инструментам, по которым платежи уже прошли. Предложенный механизм решит эту проблему, но инвесторам придется согласиться с получением рублей, а не долларов.

