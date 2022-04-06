Минобороны РФ: Киев сорвал очередной обмен пленными

Обмен военнопленными между Россией и Украиной, который был намечен на среду, 6 апреля, не состоялся.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной», — сказал Мизинцев. Он отметил, что российская сторона была готова передать Украине 251 военнослужащего. По словам генерал-полковника, список неоднократно уточнялся в течение суток, позднее он сократился до 38 человек, а утром в среду и вовсе был отвергнут украинской стороной «без объяснения причин».

«При этом со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена», — сказал Мизинцев.

Как сообщается на сайте Минобороны, украинским военнопленным созданы все условия по обращению, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. «Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками», — заявляет ведомство. При этом отмечается, что к российским военнослужащим применяются пытки и издевательства, которые «копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны», что получает широкое распространение в интернете и СМИ. «Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК», — подчеркивает российское военное ведомство.

Ранее «Эксперт» сообщал, что, согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, украинские спецслужбы организовали новые провокации, чтобы обвинить российских военнослужащих в насилии над мирными жителями. По данным представителя ведомства, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских ВС мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ. При этом генерал-майор добавил, что спецслужбы «незалежной» организовали аналогичные мероприятия в Сумах, Конотопе и других городах Украины.