Миноброны: Киев готовит новую масштабную провокацию

Как сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

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По словам генерала, высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогродовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка.

ВКС России нанесли удар в Харьковской области. В частности сообщается, что высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск.

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Кроме того, как проинформировал представитель Министерства обороны, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил.

«Всего в течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины, среди которых: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооружённых сил», — сообщил генерал Конашенков..

ПВО России продолжают борьбу с вражескими БПЛА. По словам Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

Всего с начала проведения специальной военной операции, как проинформировал спикер российского Минобороны, уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков отдельно проинформировал, что власти Киева намерены осуществить новую террористическую акцию, могущую привести к масштабным человеческим жертвам среди мирного населения, имея целью возложить ответственность за эту провокацию на российскую сторону.

«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — сообщил представитель российского МО.

Напомним, это не первая попытка киевского режима использовать отравляющие химвещества для увеличения числа жертв среди мирного населения, а также не первая попытка приписать российской армии несуществующие преступления. Как накануне сообщал ТАСС, 5 апреля украинские военные взорвали цистерну с азотной кислотой в городе Рубежное, на территории Луганской народной республики, поставив под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей. По информации информагентства, под контролем ВСУ в ЛНР все еще находятся склады с более чем 40 тысячами тонн серной, соляной и азотной кислоты, а также аммиака.

Также, как уже широко известно, в самом начале апреля украинские руководство обвинило военнослужащих России в якобы массовой гибели мирных жителей населенного пункта Буча, в Киевской области. Несмотря на явную несостоятельность предъявленных России обвинений западные и украинские СМИ продолжают муссировать эту тему.