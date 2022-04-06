Минздрав зарегистрировал препарат для щитовидной железы российской фармкомпании Renewal

Российский препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин получил регистрационное удостоверение.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ, передает «РИА Новости».

«Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что речь идет о важнейшем лекарстве для терапии заболеваний щитовидной железы, которое выпускает компания Renewal (ПФК «Обновление»). Специалисты выявили высокую эффективность препарата в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.

Производство будет запущено в течение месяца. На начальном этапе планируется выпускать 500 тысяч упаковок в месяц, в дальнейшем объемы планируется увеличить до миллиона.

В марте из-за ажиотажного спроса в России продали в пять раз больше L-тироксина, чем обычно, несмотря на то что число пациентов и показатели по заболеваемости не изменились. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в настоящий момент жалобы на отсутствие L-тироксина в аптеках прекратились. Логистические цепочки восстановлены, препарат поступает в регионы в необходимом количестве.

На фоне новых антироссийских санкций россияне принялись массово скупать продукты питания, а также средства гигиены и лекарства. В аптеках начали таять запасы средств длительного применения. В особенности отмечается нехватка антидепрессантов и различных препаратов психиатрического назначения, инсулина, а также лекарств для поддержания работы или замещения функций щитовидной железы. По данным маркетплейса «Здравсити» (входит в фармакологический холдинг ЦВ «Протек»), с 28 февраля наблюдается повышенный спрос как на иностранные, так и на российские препараты данных категорий.