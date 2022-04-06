Московский технический университет связи и информатики поможет «Ростеху» с 5G-разработками

Подведомственный Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключил соглашение о совместной научно-исследовательской деятельности в области 5G и последующих поколений сотовой связи с входящей в госкорпорацию «Ростех» компанией «Спектр».

Как сообщается на сайте «Ростеха», каждый год в офис «Спектра» для повышения квалификации будут приглашаться более 70 сотрудников МТУСИ. Специалисты телекоммуникационной компании, в свою очередь, будут задействованы в проведении семинаров и лекций в вузе.

«Университет ведет подготовку студентов в области сетей связи вот уже более ста лет и обладает колоссальным количеством научных знаний в сфере телекоммуникаций. Соглашение позволит "Спектру" привнести самые актуальные данные в сфере сетей связи в базу знаний университета и помочь в подготовке высококлассных инженеров и разработчиков: за два года будет обучено сто специалистов», — рассказал гендиректор «Спектра» Павел Смирнов.

Как отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин, который войдет в состав научно-технического совета компании, в сложившихся условиях телекоммуникационная отрасль нуждается в квалифицированных специалистах. «Соглашение со "Спектром" позволит нашим студентам взаимодействовать с профессионалами компании, перенимать их опыт и навыки. Помимо этого, мы сможем объединить наш научный потенциал и направить его на поиск и разработку новых решений в области 5G и последующих поколений связи», — сказал Ерохин.

По словам директора Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры Антона Привезенцева, сотрудничество МТУСИ и «дочки» Ростеха открывает новые возможности для развития российской телеком-индустрии. «Совместные шаги МТУСИ и "Спектра" в исследовании и применении новейших технологий в области связи станут полезным опытом как для студентов профильных специальностей, так и для сотрудников компании», — подчеркнул он.

В рамках сотрудничества университета и госкорпорации планируется проведение совместных научных исследований, а также практических конференций и семинаров. В офисе компании студенты смогут пройти практику с возможностью последующего трудоустройства.

Ранее «Эксперт» писал о том, что компания «Спектр» договорилась о совместном развитии телеком-технологий с Томским государственным университетом (ТГУ). В рамках сотрудничества предполагается создание в ТГУ кафедры телекоммуникационных технологий и прохождение учащимися вуза стажировки в госкорпорации. Кроме того, на базе университета планируют открыть лаборатории для изучения и тестирования технологий связи.