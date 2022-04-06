Nasdaq: обвал под атакой голубей

Технологичное падение

Американские акции в начале вторничных торгов попытались было продолжить рост понедельника (Dow и S&P 500 открылись в плюсе), но уже через час от подъема не было и следа. Снижение продолжалось почти до самого закрытия и в итоге основные индексы закончили день близко к минимумам сессии, оказавшись на минимумах с 28 марта. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,8%, S&P 500 – на 1,26%, а Nasdaq Composite – на 2,26%.

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Технологический индекс показал худший день с 7 марта, а это была не рядовая дата. Месяц назад на фоне слухов об эмбарго на российскую нефть цена Brent достигала максимальной за почти 14 лет отметки – $139,13 за баррель. S&P 500 тогда зафиксировал худший день с 2020 года, а Nasdaq оказался в зоне медвежьего рынка (падение более чем на 20% от максимума).

На этот раз технологические акции распродавали по другим причинам, хотя, судя по всему, и завершая этим «ралли медвежьего рынка», начатое 15 марта при падении Brent ниже $100. Нефть уже давно торгуется выше, но двигала котировки сейчас и не она, а представители ФРС. C «ястребиными» заявлениями неожиданно выступила член совета управляющих Лаэль Брейнард, считающаяся вообще-то «голубем». Весомость ее словам придавало еще и то, что она назначена на должность заместителя председателя Федрезерва.

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Лаэль Брейнард сообщила о большой обеспокоенности инфляцией и заявила, что уже в мае начнется сокращение баланса ФРС «значительно» более высокими темпами, чем в прошлый раз (в 2017–19 годах). Тогда это привело к обвалу Nasdaq и S&P 500 в зону «медвежьего рынка» к концу 2018 года, после чего регулятор притормозил.

На этот раз Лаэль Брейнард обещает методично повышать ставки и сокращать баланс, хотя вполне осознает: это приведет к ужесточению денежно-кредитной политики сверх того, что отражено в рыночных ценах и прогнозах регулятора. И это еще представитель «голубиного» лагеря в ФРС. На чем тогда настаивают «ястребы»?

Неудивительно, что акции и казначейские облигации пошли вниз. Доходность U.S. 10 Year Treasury выросла на 12 б.п. до нового максимума с мая 2019 года – 2,567%. При этом исчезла инверсия доходности между 2-летними и 10-летними казначейскими облигациями (последние вновь приносят больше, чем первые). Вот только уже сам факт ее появления на прошлой неделе настораживает – это явление предшествовало всем последним рецессиям в США.

Чуть менее зловещий отрицательный спред – между доходностями U.S. 5 Year Treasury Note и U.S. 30 Year Treasury Bond – впрочем, сохранился. А для 2-летних и 10-летних бумаг он в течение дня, хоть и оставался положительным, сужался со скромных 5,8 б.п. до совсем уж едва заметных 1,5 б.п. Но пока последний оракул формально молчал, на трибуну вышли новые вестники.

Вестники рецессии

На настроения рынка очень повлиял Deutsche Bank, во вторник первым из крупных банков предрекший спад американской экономике. Уже в следующем году США столкнутся с рецессией, сообщили его экономисты Дэвид Фолкертс-Ландау и Питер Хупер в отчете под названием «За гранью». Они прогнозируют два квартала падения ВВП и увеличение уровня безработицы в США более чем на 1,5 п.п.

Причина – все та же борьба ФРС с уже высокой, но все еще растущей инфляцией. Федрезерв будет повышать ставку на 50 б.п. на каждом из следующих трех заседаний, считают они. Ее пиковое значение превысит 3,5% в середине следующего года. Сокращение баланса достигнет $2 трлн к концу следующего года (сейчас он близок к $8,9 трлн), что соответствует еще трем-четырем повышениям на 25 б.п.

Ближе к концу торгов с «ястребиными» заявлениями выступил еще один известный «голубь» из ФРС. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли выказала обеспокоенность инфляцией, заявив, что высокая стоимость жизни ложится тяжелым бременем на общество. Она сравнила ее с безработицей, заявив, что более высокие цены «так же вредны, как и отсутствие работы». Все уверены, что «мы не позволим этому продолжаться вечно», полагает Мэри Дейли. «Но если у вас нет такой уверенности, позвольте мне дать вам ее», — заявила она.

Это прозрачный намек на, то, что именно будет теперь приоритетом для ФРС в ее двойном мандате, предусматривающем обеспечение полной занятости и ценовой стабильности. О решимости чиновников говорят и заявления президента ФРБ о том, что экономика «может пошатнуться», но «ничего не приведет нас к рецессии в этом году».

На фоне прогнозов Deutsche Bank о том, что будет с ВВП и безработицей уже в 2023-м, это прозвучало не особенно утешительно для фондового рынка. Теперь инвесторы ждут протоколов последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня.

Некоторые связывают агрессивные заявления чиновников с тем, что фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке в США превысила 5%. Это считают ключевой отметкой, значения выше которой могут замедлить рынок жилья. Но распространено и мнение о том, что все озвученное обсуждалось еще в марте.

«На данный момент трейдеры воспринимают комментарии Брейнард как предзнаменование крайне неблагоприятного разговора о покупке облигаций, который будет раскрыт в протоколах», - говорил CNBC главный операционный директор Mortgage News Daily Мэтью Грэм.

Если так, то отсутствие в опубликованных документах слишком экспрессивных высказываний, поднимет настроение «быкам». В противном случае, «медвежий рынок» пойдет по более естественному, протоптанному еще зимой пути.