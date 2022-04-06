Недельная инфляция в России немного замедлилась

С 26 марта по 1 апреля инфляция составила 0,99%, неделей ранее показатель был на уровне 1,16%. С начала апреля потребительские цены в России выросли на 0,14%, с начала года — на 9,99%, сообщили в Росстате. Лидерами по росту цен за отчетную неделю стали свекла, капуста и лук.

«За период с 26 марта по 1 апреля 2022 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,99%, с начала года – 109,99% (справочно: апрель 2021 г. – 100,58%, с начала года – 102,72%)», — говорится в сообщении ведомства.

Из продуктов за эту неделю больше всего подорожали шоколадные конфеты (+2,8%), маргарин (+2,6%), печенье (+2,4%), мясо кур (+2,2%), чай черный (+1,9%), гречневая крупа, макаронные изделия и вермишель (+1,8%). Стоимость сахара-песка в среднем по стране увеличились на 5,1%, однако в восьми регионах цены на него выросли от 10% до 19,7%. Цены на рис шлифованный в среднем по стране выросли на 3,1%, при этом в 12 субъектах они подскочили на 5-20%. Соль в среднем подорожала на 2,5%, а в 13 субъектах – на 5-20,3%.

Из плодоовощной продукции сильнее всего подорожали лук репчатый (+14,2%), капуста белокочанная (+13,2%) и свекла (+11,3%). При этом снизились цены на огурцы (-7,2%), помидоры (-3,5%) и бананы (-2,6%).

Из наблюдаемых медикаментов более других подорожали левомеколь (+2,9%), анальгин (+2,3%) и корвалол (+1,6%). Из непродовольственных товаров первой необходимости заметно выросли в цене прокладки (+5,3%), порошки стиральные, мыло хозяйственное и туалетное (+3,5%), шампуни (+3,4%), подгузники (+3%), спички (+2,7%) и бумага туалетная (+2,6%).

Ранее «Эксперт» писал, что из-за санкций, паники и проблем с логистикой инфляция в прошлом месяце разогналась до рекордных темпов. Так, за неделю с 5 по 11 марта цены выросли на 12,54% относительно начала марта прошлого года. Согласно прогнозам Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), инфляция по итогам года достигнет 20‒23% (декабрь к декабрю). Больше всего из продовольственных продуктов за первую полную неделю марта подорожал сахар: цены на него выросли на 12,8%, с начала года — на 20,4%.

