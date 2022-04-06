Цены на нефть слабо меняются на разнонаправленных факторах

Мировые цены на нефть утром 6 апреля не имеют единой динамики и не сильно меняются, свидетельствуют данные торгов. . Аналитики связывают эту картину. с различными факторами.

По состоянию на 8.16 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,07%, до $106,71 за баррель, майские фьючерсы на WTI снижаются на 0,16%, до $101,8.

С одной стороны, укрепление доллара сейчас негативно сказывается на ценах на нефть. Его курс утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена. Обменный курс по отношению к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров Соединенных Штатов) увеличивается на 0,1%, до 99,58 пункта.

В то же время нефть, как и другие биржевые товары, контракты на которые рассчитываются в долларах, становится менее доступной для держателей других иностранных валют, отмечает агентство "Прайм".

С другой стороны, инвесторы продолжают отслеживать ситуацию с ужесточением антироссийских санкций рядом стран. Они исходт из того, что это может повлечь за собой риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок и росту цен.

Ранее стало известно, что аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидают, что коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 1 апреля, сократились на 3 млн баррелей до 406,9 млн баррелей. Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре Управления энергетической информации американского иинэнерго в среду, 6 апреля, в 17.30 по московскому времени.

