Нефтегазовые доходы России в марте выросли на четверть

В марте поступления от нефтегазовой отрасли в российский бюджет выросли на 24,3% по сравнению с февралем — до 1,208 трлн рублей. По сравнению с мартом прошлого года показатель увеличился более чем в два раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику Минфина.

По данным ведомства, объем нефтегазовых доходов в марте стал рекордным, как минимум, с 2015 года. До этого максимальный размер выручки от нефти и газа федеральный бюджет получил в октябре 2021-го (1,1 трлн рублей). В 2015-2020 годах таких высоких показателей не было из-за низких цен на нефть.

Всего за первый квартал текущего года в бюджет от нефтегазовой отрасли поступило 2,974 трлн рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. В марте экспортная пошлина и НДПИ на нефть принесли бюджету 946,1 млрд рублей, что на 9% больше, чем в феврале. Объем этих же налогов на газ составил 232 млрд рублей, что на 18,4% ниже уровня февраля. Налог на дополнительный доход (НДД) в марте принес бюджету 225,9 млрд рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что по итогам марта суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов составило -302 млрд рублей. Корректировка обусловлена отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения, сообщили в Минфине. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составил +496,3 млрд рублей.

