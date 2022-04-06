Объединенная авиастроительная корпорация запустила производство 20 магистральных лайнеров Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных Ту-214.

Об этом сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь, передает ТАСС. Российские самолеты должны заменить иностранные лайнеры Boeing и Airbus. Уточняется, что производственная программа по выпуску Ту-214 рассчитана на ближайшие несколько лет.

Кроме того, по словам Слюсаря, корпорация намерена нарастить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96 и увеличить объемы выпуска транспортного самолета Ил-76. Глава ОАК отметил, что перед компанией в настоящий момент стоит задача увеличить производство в максимально сжатые сроки. «Нам нужно сейчас нарастить серийность по самолетам Ту-214, Ил-96 и Ил-76», — подчеркнул Слюсарь.

Ту-214 — узкофюзеляжный среднемагистральный авиалайнер разработки компании «Туполев», его первый полет состоялся в 1996 году; в наши дни ланер эксплуатируется в составе СЛО «Россия», а также авиации ФСБ и Минобороны РФ. Ил-96 — дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, разработанный ОКБ имени Ильюшина. Он предназначен для перевозки пассажиров (до 436 человек) либо грузов (до 92 тонн). Первый полет лайнера состоялся в 1988 году. Сейчас самолет эксплуатируется специальным летным отрядом (СЛО) «Россия», в который входит президентский борт Ил-96-300ПУ.

Ил-76 — тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина. Первый полет состоялся в марте 1971 года.

Ранее «Эксперт» писал о том, что на фоне введенных в отношении России новых санкций изучается возможность наращивания серийного производства пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта провел совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения, в ходе которого был озвучен пакет мер для поддержки авиационной отрасли. Одной из них станет выделение субсидии на 100 млрд рублей. В рамках закрытой части совещания подробно обсуждались решения, которые позволят промышленности в кратчайшие сроки нарастить выпуск широкой линейки отечественных самолётов, в которую входят SSJ 100, а также МС-21, Ту-214, Ил-96, Ил-114, «Байкал» и некоторые другие. Подчеркивалась критическая важность создания базы для их технического обслуживания и ремонта.