Песков назвал кадры из Бучи срежиссированной фальсификацией

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков категорически опроверг данные о том, что российские военные могли быть причастны к военным преступлениям в украинской Буче, расположенной в пригороде Киева. Представитель Кремля отметил, что представленные кадры являются результатом фальсификации.

«Мы решительно отрицаем, что наши военные могут быть причастны к подобным преступлениям. Мы настаиваем на том, что видео и фотографии, которые вы могли видеть, являются результатом постановочной фальсификации», - заявил Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

Отвечая на вопрос ведущего о спутниковых снимках из Бучи, Песков решительно заявил, что Москва настаивает на проведение всестороннего расследования относительно появления этих кадров.

