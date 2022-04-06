Приемка квартиры: что важно знать

С другой стороны, вам очень нравится район и расположение квартиры, поэтому у вас нет желания искать другие варианты. Это хорошее время, чтобы воспользоваться профессиональным осмотром недвижимости. Проводится Приемка квартиры в Санкт-Петербурге квалифицированными специалистами с большим опытом.

Основные цели и задачи

В рамках службы проверки технического состояния оценивают все коммуникации, влажность и, кроме того, проверяют документацию здания. Помимо демонстрации неисправностей, возникающих в квартире, есть возможность разработать дополнительные документы, определяющие затраты, которые вы должны будете нести при использовании конкретного здания.

Квалифицированная группа экспертов работает независимо от всех и предоставит вам объективную оценку имущества.

Приемка квартиры с вторичного рынка

Если мы покупаем новую квартиру у застройщика: на этом этапе многие люди используют профессиональную помощь при получении квартиры. Эта услуга очень популярна. Однако мало кто пользуется подобной услугой приема жилья с вторичного рынка. Специалисты помогут обезопасить вас от технических дефектов, которые потенциально могут возникнуть.

Проверяют влажность под плитами, тепловизионные исследования стен и так далее. Такая услуга дает вам дополнительные знания о жилье, которое вы собираетесь покупать. Преимущества использования услуги проверки недвижимости перед покупкой:

вы получите подробные знания о недвижимости, которую вы собираетесь приобрести;

после осмотра получите отчет;

полученные вами знания и полученный вами документ могут быть предметом окончательных ценовых переговоров;

от специалистов вы узнаете, в каком состоянии находятся стены в вашем будущем доме, можете ли вы ожидать проблем с промерзанием, плесенью/грибком и достаточно ли используемого отопления.

Продавец всегда заботится о том, чтобы получить как можно более высокую цену, поэтому, если квартира была недавно отремонтирована, это означает, что, возможно, в ней есть проблемы. Грибы и плесень обычно развиваются в темных, труднодоступных и влажных частях дома. Все это может стать серьезной проблемой в процессе эксплуатации квартиры.