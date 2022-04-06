Продлено ограничение полетов в аэропорты юга и центра России

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации до 13 апреля, сообщает официальный сайт ведомства.

«До 13 апреля 2022 года, 03:45 по московскому времени, продлен режим временных ограничений на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что для российских авиакомпаний продолжают действовать ранее выданные рекомендации, а именно планирование перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Отмечается, что остальные аэропорты России, в том числе международные, продолжают работать в штатном режиме.

