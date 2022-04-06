Производство труб из отечественных материалов запустили в Москве

Группа «Полипластик» приступила к производству труб из термостойкого полиэтилена PE-RT на своей площадке в Москве. Выполненные из российского сырья, они будут использоваться для создания систем теплых полов и радиаторного отопления. Об этом рассказал 6 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«В условиях ограниченных зарубежных поставок продукция из отечественного сырья становится все более востребованной. Так, столичный завод приступил к производству труб из термостойкого полиэтилена из российских материалов. В планах предприятия — ежегодно выпускать порядка 15 млн метров изделий», — рассказал Владислав Овчинский. Он уточнил, что уже ведется изготовление первых партий труб для теплых полов. В ближайшее время будет запущена линия для радиаторного отопления.

Из термостойкого полиэтилена компания будет выпускать однослойные и пятислойные трубы PE-RT. Сырье для них – полимерные гранулы – заводу поставляют отечественные производители. Небольшое количество импортного сырья используется для создания клеевого слоя при выпуске многослойных труб. В общем объеме материалов его доля не превышает 2%, и оно находится в постоянном доступе на рынке, говорят в компании.

По оценкам властей Москвы, в столице стабильно растет производство резиновых и пластмассовых изделий, к которым относятся и трубы из полиэтилена. В прошлом году эта категория выросла на 33,3% по сравнению с 2020-м годом.

По словам главы департамента, всего в Москве работают 115 предприятий, выпускающих изделия из резины и пластмассы. Объем отгрузки их продукции по итогам 2021 года составил 163,9 млрд рублей, увеличившись за год на 57%.

Группа «Полипластик» – крупнейший в СНГ производитель полимерных трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения и других сфер. Штаб-квартира и часть производственных мощностей расположены в Москве.