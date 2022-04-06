Протоколы Федрезерва добили рынок

Рынки ценных бумаг по всему миру начали снижение еще до публикации протокола последнего заседания ФРС, на котором, как известно, было решено поднять ставку на 25 б.п. Уже в среду с утра снижались азиатские и европейские индексы, падали гособлигации. А началась распродажа еще во вторник вечером после «ястребиных» выступлений члена совета управляющих Федрезерва Лаэль Брейнард и президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Это было неожиданно и привлекло особое внимание, учитывая, что обе относились к «голубиному» крылу регулятора.

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Чиновницы говорили об обеспокоенности инфляцией, необходимости методичного подъема ставки и возможном начале сокращения баланса ФРС уже в мае. В среду к этому хору присоединился и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Он высказался в поддержку высоких ставок и сообщивший о том, что «быстрое» сокращение баланса может случиться уже в следующем месяце.

Трейдеры сочли, что их готовят к публикации протоколов дискуссии, содержащей более жесткие планы, чем ожидалось ранее. Началась распродажа акций (в первую очередь, технологических — как более уязвимых к высоким ставкам) и облигаций. В итоге Nasdaq Composite показал во вторник самое большое снижение за месяц (2,26%), а в среду терял еще более 2%. Доходность U.S. 10 Year Treasury выросла менее чем за сутки на 22 б.п. — до максимума с марта 2019 года (2,66%).

Ближе ко времени публикации протоколов началась положительная коррекция, и ценные бумаги отскочили от минимумов. Но участники рынка оказались правы — их готовили к неприятностям.

Из публикации стало ясно: чиновники в целом согласились с сокращением баланса на $95 млрд в месяц ($60 млрд казначейских облигаций и $35 млрд ипотечных ценных бумаг). Протоколы показали, что участники рассматривали возможность более значительного повышения ставки, чем обычные 25 б. п. Многие из них отметили, что при инфляции, значительно превышающей таргет, рисках ее роста и ставке по федеральным фондам значительно оценок их долгосрочного уровня, они предпочли бы увеличение на 50 б. п.

Распродажа ценных бумаг вновь ускорилась. Доходность казначейских облигаций опять начала расти, падение Nasdaq превышало 2,9%. Но ближе к концу торгов стали закрываться короткие позиции, и размеры падения сократились. И все же, в долгосрочном плане ситуация для акций не слишком привлекательная. Сокращение баланса ФРС и подъем ставки — это, по сути, откачивание ликвидности с рынка. Одно это уже создает «медвежий» настрой, а заявленные темпы сокращения баланса грозят еще и проблемами в экономике. К концу 2023 года объем сокращения составит $1,9 трлн — это практически соответствует сценарию, озвученному во вторник Deutsche Bank, аналитики которого предполагали, что цифра к концу следующего года составит $2 трлн, а ставка через год будет выше 3,5%. По их оценке, результатом станут два квартала падения ВВП и увеличение уровня безработицы в США более чем на 1,5 п.п.

«Я думаю, фондовый рынок начинает понимать, что сокращение баланса (казначейские облигации на $60 млрд и ипотечные кредиты на $35 млрд) становятся реальностью, — сказал CNBC стратег Morgan Stanley Investment Management Джим Кэрон. — Если они сделают повышение на 50 базисных пунктов в мае и потом на 50 в июне, это станет еще более реальным. Это определенно не попутный ветер для акций».