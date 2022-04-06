Псаки пугает, а рублю и акциям не страшно

Политическая ситуация к середине недели продолжает развиваться в уже привычном ключе. Ночью официальный представитель Белого дома Джен Псаки открыто заявила, что России придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом по внешнему долгу. То есть, ничего неожиданного не прозвучало: Штаты продолжают пугать инвесторов, как они делают в последнее время с упорством, достойным лучшего применения.
Учитывая, что вчера и Европа объявила о скором введении очередного пакета санкций — в том числе запрет на совершение операций с четырьмя крупнейшими российскими банками, — а США готовы ужесточить санкции в отношении Сбербанка, стремление покупать рублевые активы несколько ослабло.
Рубль открыл торги небольшим снижением: пара с долларом ушла к отметке 83,5, вокруг которой она торгуется последние дни. Но тут же на рынке появились продавцы валюты, которые увели курс рубля в район технической поддержки 83 руб. за доллар. Надо отметить при этом, что амплитуда колебаний рубля с середины прошлой недели значительно снизилась: пара находится в довольно узком коридоре 83-84,5 — как говорят трейдеры, на валютном рынке идет процесс консолидации. После этого в подавляющем большинстве случаев наблюдается сильное движение. Скорее всего, пара двинется вниз, но для этого нужны какие-то драйверы — чтобы экспортеры увеличили продажу валютной выручки, а отечественные крупные инвесторы стали сокращать валютные резервы.
Понятно, что от Запада хороших новостей никто не ждет, а вот Минфин РФ может порадовать рублевых «быков», если даст сигнал о том, что для выполнения обязательств по внешнему долгу не будет тратить имеющиеся валютные запасы.
На новый виток давления на российскую финансовую систему со стороны ЕС и США акции ВТБ и Сбербанка отреагировали примерно 5-процентным падением на открытии рынка, утащив Индекс Мосбиржи в более чем процентный минус. Но уже скоро трейдеры стали осторожно откупать банки. Возможно также, что за счет продажи акций банков в условиях невысокой ликвидности фондового рынка часть игроков просто высвобождает средства для покупок более привлекательных на данный момент активов.
Сильной просадки котировок банков ждать не стоит: государство окажет им финансовую поддержку, на что вчера прозрачно намекнул глава ВТБ Андрей Костин. Однако и включать их в среднесрочные портфели следует с осторожностью, поскольку в нынешнем году результаты эмитентов финансового сектора скорее всего не порадуют инвесторов.
Намного более перспективными выглядят бумаги нефтянки. Нефтяные трейдеры не очень верят в то, что инициированная США кампания по продаже нефти из стратегических резервов может ощутимо сбить цены на нефть. Котировки «черного золота» второй день держатся около отметки $107 за баррель, что является вполне комфортной ценой для российских нефтяных компаний, даже с учетом того, что они продают свою продукцию примерно с 20-процентным дисконтом к мировым ценам.
Из «голубых фишек» в лидерах роста пока держится «Лукойл», прибавляя после первого часа торгов около 3,5% капитализации. На 1,3% подорожала «Роснефть».
Несмотря на намерение Европы ограничить закупки российского угля на $4 млрд, почти на 5% растут акции крупнейшей российской угледобывающей компании «Распадская». Решение фактически отказаться от российского угля (а в прошлом году страны ЕС закупили его у России на $3,3 млрд) приведет лишь к росту мировых цен. Себестоимость добычи угля в России одна из самых низких в мире.
В числе лидеров роста вновь оказались и бумаги производителей удобрений «Акрон» и «Фосагро». В первые дни после возобновления торгов на российском рынке акций котировки их бумаг росли более чем на 90%. После этого часть спекулянтов зафиксировала прибыль, бумаги сняли техническую перекупленность и теперь вновь могут продолжить восходящий тренд.
В процентном плюсе торгуются акции «Норникеля». Эта бумага приняла очень слабое участие в росте рынка прошлой недели, и теперь спекулянты вполне могут попытаться ее «разогнать», чтобы компенсировать несправедливое отставание.
В целом же торги российским акциями до конца недели будут носить характер волатильного боковика. Формирования устойчивых среднесрочных трендов пока не ожидается.