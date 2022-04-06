Псаки пугает, а рублю и акциям не страшно

Политическая ситуация к середине недели продолжает развиваться в уже привычном ключе. Ночью официальный представитель Белого дома Джен Псаки открыто заявила, что России придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом по внешнему долгу. То есть, ничего неожиданного не прозвучало: Штаты продолжают пугать инвесторов, как они делают в последнее время с упорством, достойным лучшего применения.

Учитывая, что вчера и Европа объявила о скором введении очередного пакета санкций — в том числе запрет на совершение операций с четырьмя крупнейшими российскими банками, — а США готовы ужесточить санкции в отношении Сбербанка, стремление покупать рублевые активы несколько ослабло.

Рубль открыл торги небольшим снижением: пара с долларом ушла к отметке 83,5, вокруг которой она торгуется последние дни. Но тут же на рынке появились продавцы валюты, которые увели курс рубля в район технической поддержки 83 руб. за доллар. Надо отметить при этом, что амплитуда колебаний рубля с середины прошлой недели значительно снизилась: пара находится в довольно узком коридоре 83-84,5 — как говорят трейдеры, на валютном рынке идет процесс консолидации. После этого в подавляющем большинстве случаев наблюдается сильное движение. Скорее всего, пара двинется вниз, но для этого нужны какие-то драйверы — чтобы экспортеры увеличили продажу валютной выручки, а отечественные крупные инвесторы стали сокращать валютные резервы.