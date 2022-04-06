Ребалансировка нефтяного рынка. Смогут ли страны Запада сдержать рост цен

Накануне котировки снова пошли вниз на фоне опасений, что высокие цены приведут к снижению спроса. Версия вполне логичная, инфляция в мире растет рекордными темпами, во многом из-за роста стоимости энергоносителей, что так или иначе в теории должно привести к разрушению спроса.

Именно поэтому любая выходящая статистика сейчас рассматривается как раз через призму изменения экономических тенденций. Накануне Американский институт нефти сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США - на миллион баррелей. Выросли также запасы в дистиллятов, к слову, вторую неделю подряд. Аналитики усматривают здесь признаки замедления потребления, однако делать выводы пока преждевременно, к тому же уже сегодня Минэнерго представит аналогичную, но официальную информацию.

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С учетом отсутствия реальных подтверждений о значительном сокращении поставок из России и объявлении о масштабных продажах нефти из резервов в США, котировки в последние дни находятся под давлением. При этом эксперты отмечают изменение временной составляющей нефтяных фьючерсов. Ближние контракты стали дешеветь, а дальние, наоборот, дорожать. Иными словами, рынок ждет лишь краткосрочного влияния от действий Америки по продаже нефти из резервов.

Здесь необходимо добавить, что исторически продажа нефти из резервов никогда не давала долгосрочного результата, напротив, приводила к еще большему росту цен. За примерами далеко ходить не нужно - Штаты возобновили реализацию нефти из стратегических резервов еще осенью.

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И тем не менее, игра на нефтяном рынке идет в основном вокруг России - трейдеры пытаются понять, каким же будет влияние санкций на мировую конъюнктуру.

Европейские меры по ограничению поставок нефти из РФ привели к вытеснению с этого рынка до 1,2 млн баррелей нефти марки Urals в сутки, такие оценк приводит консалтинговая компания Wood Mackenzie. Япония и Южная Корея также отказались от российского сорта ВСТО, направляемого в Азию из портов Дальнего Востока России.

Это привело к резкому снижению еженедельных объемов экспорта ВСТО на неделе, завершившейся 25 марта. Однако за неделю, закончившуюся 1 апреля, объемы экспорта восстановились, отмечают аналитики WoodMac.

По оценкам экспертов, около 650 тыс. баррелей российской нефти поменяют покупателя, тогда как развитые страны станут больше покупать на Ближнем Востоке.

Перетасовка российских баррелей очень привлекательна для таких покупателей, как Китай и Индия, из-за огромных скидок на Urals сейчас, однако переработчики в Китае и Индии сталкиваются с проблемами, связанными с закупкой слишком большого количества российской нефти в краткосрочной перспективе из-за контрактных обязательств со странами Ближнего Востока.

Кроме того, Китай пока не проявляет особого интереса к российской нефти из-за нескольких факторов, в том числе дорогой фрахт для российских грузов из-за санкций, проблемы с платежами и страхованием танкеров.

Исходя из имеющихся данных, рынок пока пытается нащупать равновесную цену, что мы и видим в последние несколько недель, однако вероятность того, что котировки снова пойдут вверх достаточно высока, так как страны Запада ищут варианты замены, что повышает цену и конкуренцию со стороны поставщиков.

Аналогичная картина и на рынке газа. Отказ от российского газа приведет к еще большему удорожанию голубого топлива и росту конкуренции, пишет New York Times. В случае прекращения или сокращения поставок из нашей страны, Европа будет делать ставку на альтернативные варианты, в том числе на сжиженный природный газ. Этот вид топлива не только дороже, но и имеет ряд ограничений - нужна специальная инфраструктура по транспортировке и хранению. Кроме того, Европе придется вести жестокую борьбу за поставки со странами Азии, а это приведет к еще большему росту цен и еще сильнее ударит по карману потребителей, которые уже сейчас выходят на улицы с протестами из-за роста цен на топливо и электроэнергию.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что пока говорить о снижении цен на энергоносители не приходится, если только мировая экономика не погрузится в очередной кризис, и это не приведет к резкому снижению спроса. Такой вариант очень вероятен, но к тому моменту может быть еще один скачок цен, чтобы поставить жирную точку и оформить так называемый нефтяной шок.