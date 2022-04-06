Санкционная воронка все глубже засасывает европейскую экономику

Заявления западных политиков, комментирующих последствия для своих стран ими самими же и введенных антироссийских санкций, становятся раз от раза все пессимистичнее. Еврозона бьет исторические максимумы по уровню инфляции, растет ажиотажный спрос на продукты питания.

В связи с этим ширится раскол в европейских элитах. К тому же, там сильно озадачены устойчивостью экономики РФ. Похоже, что санкционное зелье, которым еще вчера упивались политики ЕС, принесло быстрое и крайне тяжелое похмелье.

Статья по теме: Бумеранг летит на Запад

Европейское производство может встать

Так, президент федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм, давая интервью германскому телеканалу ZDF, заявил, что последствия введения эмбарго на российские энергоресурсы будет иметь фатальные последствия. По его мнению, отказ от российского газа может поставить в безвыходное положение всю отрасль.

«Мы говорим при таком сценарии о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — приводит слова Руссвурма РИА Новости.

Восточный комитет немецкой экономики — профильная бизнес-ассоциация, объединяющая немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве — выпустил заявление, в котором указал на опасность массовой безработицы в случае отказа от российского газа. По мнению представителей немецкого бизнеса, речь может идти о сотнях тысяч потерянных рабочих мест.

«Потенциальная остановка поставок российского газа будет иметь серьезные последствия для экономики Германии. Мы не можем заменить газ из России в краткосрочной перспективе. Поскольку при обеспечении газом приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок. В результате сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой», — заявили в Восточногом комитете, указав также на риск сокращения в сфере базового обеспечения и фармпродукции.

Бутерброд становится дороже

Последствия санкций, бумерангом ударившие по немецкой, в том числе, экономике, отразились и на продовольственном рынке ФРГ. По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis) в стране резко вырос спрос на муку и растительное масло. Оценки ведомства показывают, что первый скачок роста спроса на данные продукты был зафиксирован в период с 21 по 27 февраля. Затем тенденция усилилась. При этом, продажи масла за неделю с 7 марта по 13 марта были на 123% выше, чем полгода назад, а продажи муки — на 206% выше уровня сентября 2021 года.

Статья по теме: Специальная экономическая операция

На неделе с 14 по 20 марта рост продаж продуктов несколько замедлился, но они по прежнему оставались весьма высокими, учитывая, что сигналов о возможных перебоях с поставками не наблюдается, отметили в Destatis. Впрочем, скоро проблемы такого рода могут возникнуть. По информации Федерального статуправления, многие ритейлеры были вынуждены ограничить продажи муки и масла.

«Опасаясь, что военная операция (России) приведет к сокращению поставок пшеницы и подсолнечного масла из Украины и России, покупатели стали активно запасаться мукой и маслом, опустошив полки с этими товарами в супермаркетах», — пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Без овощей неладно в королевстве

Признаки продовольственного кризиса заметны и в Великобритании. Небывалый рост цен на топливо ударил по сельскохозяйственному сектору так как фермерам стало нечем отапливать овощные теплицы. В результате, расходы на выращивание, например, огурцов более чем удвоились, теплицы перестали работать, поскольку выращивать овощи оказалось экономически невыгодно.

К росту цен на топливо прибавились и проблемы с нехваткой удобрений, которые подорожали по сравнению с прошлым годом аж в три раза. В результате этого Британия начала испытывать дефицит не только огурцов, но и прочих овощей — баклажанов, перца, помидоров. Ситуация в сельхозотрасли уже заставила экспертов заговорить о проблемах с продовольствием в Соединенном Королевстве.

«Сокращение производства, несомненно, окажет дополнительное давление на цены», — заметил директор по продуктам питания и устойчивому развитию лоббистской группы розничной торговли British Retail Consortium Эндрю Опи. Он добавил, что обычно зимой Великобритания импортирует до 90% сельскохозяйственных культур, но нынче крупнейшие их британские поставщики — Нидерланды, Марокко, Испания — столкнулись со схожими проблемами и вынуждены сократить импорт.

«Подорожание производства только усугубит инфляцию», —резюмировал Эндрю Опи.

Инфляция стала евродрайвером соцнапряженности

С мнением британского эксперта трудно не согласиться, если принять во внимание, что рост цен в Евросоюзе уже побил рекорд, достигнув в марте на годовом уровне 7,5%. Об этом свидетельствуют предварительные оценки статистического ведомства ЕС.

«В предыдущем месяце инфляция на годовом уровне достигала 5,9%. Основной вклад в рост цен внесло подорожание энергии на 44,7%, а также продукты питания, алкоголя и табачных изделий 5%», — говорится в отчете ведомства.

Указывается, что из стран еврозоны самые высокие показатели инфляции фиксируются в Литве (15,6%), Эстонии (почти 12%), Латвии (около 11%), а также в Испании (9,8%). Инфляция ударила и по Великобритании. Как ожидается, в ближайшие месяцы она может достичь там 8%.

На фоне этом фоне в европейском обществе возросла социальная напряжённость. Стремительное подорожание газа и электроэнергии привело к массовым протестам на Туманном Альбионе. Как пишет РБК, со ссылкой на британскую The Gardian, в минувшую субботу на акцию протеста против роста цен на энергоресурсы вышли тысячи британцев, возмущенные действиями своего правительства, увеличившего ценовой порог на голубое топливо и электричество разом на 54%.

По информации издания, протесты прошли в Кардиффе, Бирмингеме, Лондоне и ряде других городов. В британской столице протестующие митинговали вблизи резиденции кабинета министров на Даунинг-стрит, 10. Перед собравшимися выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

«Нам нужны действия от правительства сейчас — ценовой порог на счета за газ и электричество, а также национализация энергетических компаний, чтобы еще несколько тысяч человек не оказались за чертой бедности», — заявил британский политик.

Единства на Западе нет

Нет сомнений, что оппозиционные силы во многих европейских государствах в текущей ситуации продолжат оказывать давление на свои правительства. К ним может присоединиться и западное бизнес-сообщество. Как справедливо отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы Олег Матвейчев, западный бизнес понимает, что санкции и контрсанкции, введенные после начала российской спецоперации на Украине, ставят многие компании на грань выживания.

«Уже остановлено большое количество мероприятий. Понятно, что эти люди — акционеры, руководство компаний и рабочие — не могут быть против Путина. Они вынуждены задуматься: а что в их жизни случилось и в чем напортачил политики. Запад лишь позиционирует себя единым, при этом в нем есть множество сопротивляющихся монополизации. Иллюзия этого единства существует за счет политического класса, который частично подчинен американцам, и медиа», — цитирует экономиста издание Ura.ru.

Россия останется в прибыли

На фоне происходящего в Европе стоит под иным углом посмотреть на ситуацию в России. Экономисты прогнозируют рекордный приток денег из-за рубежа. По их оценкам, профицит платежного баланса РФ может достичь исторического максимума. Потенциально положительное сальдо может составить 200-300 млрд долларов за счет дорогой экспортной нефти и сжатия импорта в страну.

В этом году профицит счета текущих операций России может показать новый исторический максимум на фоне западных санкций, сообщает РБК. Напомним, что в 2021 году данный показатель достиг рекордных 122 млрд долларов

Например, главный экономист компании «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец выразила мнение, согласно которому положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) текущего счёта может достичь 200-300 млрд долларов. Приток денег из-за рубежа в Россию, по словам эксперта, связан в основном с увеличением стоимостного объема экспорта российских энергоносителей. Кроме того, как прогнозирует Институт международных финансов (IIF), будет зафиксировано снижение товарного импорта в Россию примерно на 50%.

Издание Bloomberg прогнозирует, что по итогам года Россия может заработать почти 321 млрд долларов на экспорте нефти и газа, что на треть больше чем в 2021 году.

Таким образом, можно констатировать, что введенные антироссийские санкции более опасны самому Западу, чем России, поскольку грозят ему разорением бизнеса и создают внутриполитическую напряженность. Выпустив санкционного джина из бутылки, в ЕС рискуют получить в своем европейском доме именно то, что они надеялись спровоцировать такими действиями в доме российском.

Остается надеяться, что недружественные страны вскоре поймут пагубность битья головой об стену в приступе антироссийской истерики, и станут, наконец-то, принимать решения, продиктованные разумом, логикой и чувством самосохранения. Иначе экономика Европы скоро пойдет ко дну.