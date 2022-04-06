Сеть Fix Price откроет под Самарой распределительный центр площадью 40 тыс. кв. м

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price откроет в Волжском районе Самарской области крупный распределительный центр.

Общая площадь объекта составит 39,9 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ретейлера. После выхода на полную мощность склад будет обслуживать примерно тысячу торговых точек в семи регионах Приволжского федерального округа — Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.

Уточняется, что распределительный центр планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года, на его базе будет создано около 450 новых рабочих мест. Договор аренды заключен на пять лет.

«Аренда нового распределительного центра в Самаре повысит эффективность доставки товара до магазинов, снизит нагрузку на существующие склады в Казани и Воронеже и позволит еще более гибко управлять поставками актуального ассортимента в магазины сети в регионе», — отметил директор по логистике Fix Price Олег Штайнагель.

С новым распределительным центром в Самаре количество действующих складских объектов под управлением Fix Price вырастет до девяти — в настоящий момент у компании есть склады в Воронежской, Свердловской, Новосибирской и Ленинградской областях, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также два склада в Подмосковье. Общая площадь действующих складских мощностей сети на сегодняшний день составляет 282 тыс. кв. м.

По состоянию на конец 2021 года, сеть Fix Price насчитывает 4 904 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, компания реализует продукцию местных производителей и глобальных брендов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Fix Price заключил договор на строительство нового распределительного центра в Домодедове, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Склад площадью 68 тысяч кв. метров разместится в «PNK парке Домодедово 1».