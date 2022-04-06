Швейцария не стала запрещать трейдерам торговать российской нефтью

Комитет по иностранным делам нижней палаты швейцарского парламента отклонил предложение ряда депутатов о запрете физической и транзитной торговли газом, нефтью и углем компаниям, контрольный пакет акций которых принадлежит России, или "лицами с тесными связями с Москвой", сообщает Reuters.
Предложение было отклонено 13 голосами против 12 во вторник, что предотвратило более широкое обсуждение предложения в парламенте.
На сегодняшний день Швейцария ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц и заморозила активы на сумму более 6 миллиардов долларов.
Базирующиеся в Швейцарии сырьевые трейдеры, такие как Trafigura и Vitol, играют важную роль в заключении российских энергетических сделок.
Большинство политических партий поддерживают принятие Берном санкций ЕС, несмотря на швейцарские традиции нейтралитета, при этом некоторые члены правой Народной партии — крупнейшей в парламенте — критикуют правительство за то, что оно зашло слишком далеко.