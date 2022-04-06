Скончался Владимир Жириновский

О кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин .

«После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оценка деятельности Жириновского - это непоколебимая поддержка избирателей.

