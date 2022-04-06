США объявили о полных блокирующих санкциях против Сбербанка и Альфа-банка

Вашингтон вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Блокирующие санкции предусматривают полную заморозку связанных с финансовой системой США активов крупнейшего банка России и самого крупного частного банка в РФ, а также запрет гражданам страны на сотрудничество с кредитными организациями.

Кроме того, американские власти пообещали ввести полные блокирующие санкции против крупных российских государственных компаний — о них объявят в ближайшие сутки.

Также сообщается, что для граждан США, где бы они ни находились, будут под запретом любые новые инвестиции в Россию. В Белом доме убеждены, что эта мера усугубит экономическую изоляцию России.

Под полные блокирующие санкции попадут представители российской элиты, в частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В пресс-релизе Белого дома указаны без упоминания имен и взрослые дети президента Владимира Путина, а также дочь и супруга главы российского МИД Сергея Лаврова.

Министерство финансов США между тем ввело санкции, помимо Мишустина и Медведева, против мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Минфина РФ Антона Силуанова. В санкционный список попали вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин, министр юстиции Константин Чуйченко и глава администрации Кремля Антон Вайно.

В Сбербанке заявили, что блокирующие санкции не окажет особого влияния на работу кредитной организации. «Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям», — цитирует «Интерфакс» сообщение банка.

В феврале текущего года США ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам. Также были введены блокирующие санкции против ВТБ.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении физических и юридических лиц России. В частности, ведомство внесло в санкционный список 328 депутатов Госдумы.

Западные страны ввели многочисленные санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ряд компаний объявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производственных мощностей в стране на неопределенный срок. При этом некоторые производители заявили о своём намерении продолжить работу в России. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что западные компании, которые отказываются работать с РФ, сделали это под огромным давлением. По его словам, Россия способна решить все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.