ЦБ понизил курсы валют и цены на драгметаллы

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 82,5962 рубля, курс евро — на уровне 90,5998 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 6 апреля, курс доллара понижен на 76 копеек (с 83,3520), евро — на 1,13 рубля (с 91,7289).

По данным на 17:09 мск 6 апреля, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 2,37%, до 81,33 рубля, курс евро — до 88,81 рубля (-2,93%).

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 5 162,48 руб./грамм (с 5 172,87 рублей); на серебро ― до 65,53 руб./грамм (с 66,10); на платину ― до 2 605,07 руб./грамм (с 2 639,63); на палладий ― до 6 091,78 руб./грамм (с 6 155,56).

Ранее «Эксперт» писал, что согласно правилам, действующим по 9 сентября 2022 года, банки не могут продавать гражданам наличную валюту. Получить валюту в пределах 10 тыс. долларов и только в долларах могут лишь владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта. Продавать и покупать валюту где-либо, кроме отделений банков, запрещено. За обменные операции на теневом рынке для физлиц и юрлиц КоАПом предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% суммы совершенной операции. Кстати, к ответственности будут привлечены и продавец, и покупатель валюты.





