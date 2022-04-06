Цены на газ в Европе снижаются в начале торгов

Стоимость газа в Европе в среду утром демонстрирует негативную динамику, оставаясь ниже отметки в $1200 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы на индекс крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке $1160,9, после чего падение замедлилось до 2,8% к расчетной цене во вторник. Стоимость контракта на 9.26 по московскому времени составляла $1189 за тысячу кубометров.

Волатильность стоимости газа в Европе за месяц существенно снизилась. Если 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по $3900, то 21 марта котировки снизилсь до уровня ниже $1100 и с тех пор не уходит далеко от этой отметки.

Спотовая цена по контракту «на один день вперед» также достигнала максимума в $2425 7 марта. Позже, 21 марта стоимость упала более чем вдвое до $1050.

Напомним, что заметный рост котировок газа в Европе начался весной прошлого года, когда средняя спотовая цена по индексу TTF хаба колебалась в диапазоне $250-3000 за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с доставкой «на день вперед» превысила $600, а в начале октября — уже $1000. Эксперты объяснили такую динамику высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченными поставками от крупных поставщиков и низкой заполняемостью европейских подземных хранилищ после долгой холодной зимы и жаркого лета в 2021 году.