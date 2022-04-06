Нефть чешет репу

Стабильность на сырьевых рынках инвесторам даже не снится — относительно позитивные новости крайне быстро сменяются негативом. Причем, качели эти, по сути, связаны с одними и теми же новостями. Так, буквально за один день 5 апреля стоимость нефти перешла от подорожания к снижению благодаря слухам о введении санкций Запада в отношении российских энергоносителей.

Статья по теме: Ребалансировка нефтяного рынка. Смогут ли страны Запада сдержать рост цен

Вчера днем нефть эталонных марок подорожала на ожидании новых санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Июньские фьючерсы на Brent к 14:28 мск поднялись в цене на 0,56%, до 108,13 доллара за баррель, а WTI — на 0,52%, до 103,82. Причиной стали заявления западных политиков о потенциальном введении ограничений на поставки российских энергоресурсов.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор, на этой неделе. К новым санкциям в отношении РФ также призвали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. В этой ситуации инвесторы испугались недостатка поставок нефти на мировые рынки.

Но уже вечером цены на нефть перешли к снижению — причем, инвесторы по-прежнему оценивали новые санкции в отношении России и их возможное влияние на рынки энергоносителей. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ. В частности, ЕС может ввести полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, и запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год.

Участники рынка нефти отметили, что новые санкции пока не предусматривают ограничений на поставки российских нефти и газа, отмечает Finmarket. На этом фоне июньские фьючерсы на Brent к 18:26 мск подешевели на 0,15%, до 107,37 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май снизилась к этому времени на 0,09%, до 103,19.

Утром в среду, 6 апреля, нефть никак не выберет направление. Цены на сырье меняются слабо и разнонаправленно после умеренного снижения накануне. Трейдеры ждут официальных данных о запасах топлива в США и оценивают баланс спроса и предложения на глобальном рынке. Как показали опубликованные ночью данные Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросли на 1,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 2,06 млн баррелей.

Официальные данные управления энергетической информации Минэнерго США будут опубликованы в среду, в 17:30 мск. Опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,85 млн баррелей. Также аналитики ожидают сокращения резервов бензина на 350 тыс. баррелей, дистиллятов — на 700 тыс. баррелей.

Нефть пойдет вверх. Или вниз

В первой половине вчерашних торгов цены на Brent пытались развить рост, приблизившись к отметке 110 долл./барр., однако к концу дня отступили, потеряв 1,8%, подтверждает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Охлаждению рынка нефти способствовали заявления представителей ЕС о том, что в новый пакет антироссийских санкций пока не войдут ограничения на импорт нефти, ослабив опасения по поставкам. Кроме того, вечером Американский институт нефти сообщил о неожиданном росте запасов сырой нефти в США.

В среду утром Brent вновь пытается подрасти, удерживаясь чуть выше 106 долл./барр. Но, констатирует аналитик, в отсутствие новостей, поддерживающих расширение геополитической премии, повода для сильного движения котировок пока нет. Негативно для нефти развивается и ситуация на валютном рынке, где доллар продолжает укрепляться при поддержке растущих доходностей UST, — пара евро-доллар опустилась ниже 1,09, вернувшись к минимумам года.

Сегодня в центре внимание инвесторов недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране. Как полагает Локтюхов, в случае негативного сюрприза (согласно консенсусу Bloomberg, запасы сырой нефти и бензинов должны упасть) Brent может перейти в нижнюю часть целевого диапазона 100-110 долл./барр. и направиться к отметке 100 долл./барр.

В целом же, констатирует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, начало недели для нефти выдалось умеренно позитивным. Стартовав в понедельник с отметки 107 долларов за баррель Brent, топливо почти дошло до 112 долларов во вторник, хотя и немного откатилось на вечерних торгах.

Ключевыми факторами, которые влияют на нефть, продолжают оставаться геополитическая напряженность вокруг Украины, России и ЕС, а также восстановление спроса после пандемии, говорит аналитик. В последние недели к негативным факторам для цен добавился рост количества зараженных людей в Китае — оно превысило 20 тысяч, неожиданно начав обновлять антирекорды со старта пандемии, и, по данным информагентств, продолжает расти.

Шанхай остается полностью закрытым, но этот фактор уже учтен в котировках нефти. Другой вопрос — как долго продлится локдаун и какими будут меры сдерживания, поскольку этот вопрос вновь может сильно затормозить логистические цепочки по всему миру.

Сегодня ожидаются данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США. При превышении прогноза цены на нефть могут вновь уйти в район 105-107 долларов за баррель. При этом Переславский отмечает, что технически котировки начинают зажиматься между 20-дневной и 50-дневной скользящей средней, поэтому в ближайшие дни возможен выход либо наверх с восхождением до 125 долларов, либо вниз и откат к 103, а затем и 95 долларам за баррель.

Как полагает эксперт, ключевыми факторами будут оставаться вопросы геополитики и публикация протоколов ФРС, которая ожидается сегодня вечером. Более вероятным видится прорыв сопротивления 112 долларов и резкий рост к отметке 125 долларов в течение полутора недель, с учетом сохранения текущей волатильности.