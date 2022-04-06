В МИД рассказали, кому выгоден газовый конфликт между РФ и Евросоюзом

Дипломат Александр Грушко заявил, что больше всего радуются газовому шантажу США. Представителя МИД РФ цитирует РИА Новости.

«Сотрудничество с Европой в газовой сфере развивается годами, никому и в голову не приходило поднимать эту проблему, Соединенные Штаты рады газовому шантажу», - заявил Грушко.

При этом дипломат выразил непонимание относительно высказываний о возможности «лишить Россию авиационного топлива».

«Что касается авиационного керосина, которого они собираются нас лишить, я не очень понимаю, как страна с огромным запасом энергоресурсов может быть лишена того, что она сама получает от нефти. Это фантастика! К сожалению, у Европейского союза закончились идеи. Лизинг самолетов - это уже закрытая тема», - отметил Грушко.

Если говорить о топливе, то он считает, что и европейские самолеты не смогут заправляться керосином в Российской Федерации.

Дипломат уверен, что Европа пострадает в первую очередь из-за жестких антироссийских санкций.

