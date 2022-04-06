В МИД России заявили, что Запад не заботится о глобальных последствиях санкций

Запад откровенно не заботят глобальные социально-экономические последствия антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«Мы понимаем, что латиноамериканцы находятся под мощным давлением "коллективного Запада", который использует для этой цели весь арсенал средств и политического влияния, и экономических обещаний, и шантажа. В то же время его откровенно не волнуют глобальные социально-экономические последствия введенных против России санкций, в частности в энергетическом, финансовом и продовольственном секторах», - отметил дипломат.

Западные страны ввели многочисленные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Ряд компаний объявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производственных мощностей в стране на неопределенный срок. При этом некоторые производители заявили о своём намерении продолжить работу в России.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что западные компании, которые отказываются работать с РФ , сделали это под огромным давлением. По словам главы МИД, Российская Федерация способна решить все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также отметил, что Соединенные Штаты и Европейский союз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией.