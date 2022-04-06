В Москве инвестору передали участок в аренду за рубль для строительства производства - вице-мэр Ефимов

В Москве подписали первый договор о предоставлении участка в аренду на пять лет по льготной ставке один рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок находится в районе Нагатино-Садовники. На нем возведут инженерный корпус площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Объект станет частью научно-производственного предприятия, которое занимается разработками электронных компонентов – в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем.

«В городе оперативно принят целый комплекс мер, направленный на сохранение действующих инвестиционных проектов и стимулирование появления новых. Среди них – предоставление промышленным предприятиям земельных участков в аренду за один рубль в год. Получить участок по льготной ставке можно при строительстве производственных и промышленных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Первый договор уже подписан, инвестор возведет инженерный корпус, там будет создано порядка 460 рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что ставка один рубль будет сохраняться в течение всего времени строительства объекта. Также сейчас ведется работа по заключению аналогичных договоров по еще пяти проектам.

«Землю под реализацию масштабного инвестиционного проекта передают инвестору без торгов. Только в прошлом году было одобрено 16 таких проектов. В результате этого в столице появятся новые мясоперерабатывающие предприятия, завод музыкальных инструментов, производство мебели, технопарки и другие важные объекты», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Также среди новых льгот для инвесторов, которые возводят объекты нежилого назначения в столице, – возможность компенсировать часть процентных ставок по кредитам. На эти цели правительство города выделило Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 миллиардов рублей. Аналогичную сумму фонд получил на компенсацию ставок по кредитам для промышленников на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестпроектов и покупку оборудования.