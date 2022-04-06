В ОЭЗ «Технополис “Москва”» заместят импортные материалы для добычи полезных ископаемых

Предприятие ГП «Смолы», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) в Москве, намерено в 1,5 раза увеличить выпуск специальных смол, чтобы заместить импортные аналоги, применямые для добычи полезных ископаемых. Об этом сообщил 6 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Смолы, или так называемые ионообменные материалы, позволяют выделять радиоактивные металлы из руды, а также сорбировать благородные, редкие и тяжелые металлы. Это необходимо, например, для анализа рудного сырья или его добычи. Ряд смол используют для очистки промышленных стоков: с их помощью можно избирательно извлекать ионы металлов из растворов.

«Предприятие из ОЭЗ Москвы способно обеспечить потребности геологической разведки и добычи и взамен импортной продукции предложить отечественное сырье. Для этого компания планирует нарастить выпуск смол в 1,5 раза, до 500 тонн в год», — сказал Владислав Овчинский. Кроме того, специалисты лаборатории ведут исследования в области извлечения ископаемых, новые разработки позволят производить сплавы с повышенной прочностью, термоустойчивостью и ковкостью. Такие сплавы могут быть применены в авиации, космической отрасли, энергетике, приборостроении, а также при выпуске аккумуляторов, добавил он.

ГП «Смолы» производит ионообменные материалы с 2018 года. Лаборатория компании работает в ОЭЗ Москвы с 2021 года, в ней заняты 11 специалистов. Ключевые партнеры предприятия — заводы госкорпораций, золотодобывающие компании, электроэнергетические (генерирующие) компании и коммунальные предприятия по водоснабжению и технических сооружений.

«У предприятия накоплен большой опыт импортозамещения. Так, в 2020 году компания участвовала в исполнении госпрограммы по развитию промышленности редких и редкоземельных металлов. Наработки в этой области позволят ей и дальше поставлять на российский рынок продукцию для бесперебойной работы таких отраслей как электроэнергетика, металлургическая промышленность, химическая промышленность, пищевая и другие», — сказал глава ОЭЗ Геннадий Дегтев.