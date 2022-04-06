В России обвалились выдачи потребкредитов

В марте на фоне резкого роста ставок российский рынок розничного кредитования столкнулся с обвалом почти во всех сегментах и откатился к уровням начала кризисного 2015 года. В прошлом месяце банки одобрили россиянам кредиты наличными всего на 76,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG.

Всего в марте банки выдали россиянам 454,9 тыс. кредитов наличными, что на 71,8% меньше, чем в феврале. Объем выданных средств за месяц сократился на 86,3%, до 76,3 млрд рублей. Это втрое меньше, чем в апреле 2020 года, и сопоставимо с показателями начала 2015 года — после начала кризиса в декабре 2014-го и резкого роста ключевой ставки объемы кредитования по необеспеченным кредитам были на уровне 54,7 млрд рублей в январе и 75,2 млрд рублей в феврале.

По данным аналитиков, количество заключенных договоров по автокредитованию в марте снизилось почти на 80% по сравнению с февралем, всего было подписано 20,4 тыс. новых договоров на 21 млрд рублей. Несмотря на потребительскую активность, снизилось и POS-кредитование — было выдано 671,5 тыс. ссуд на покупку товаров на 14,4 млрд рублей, что вдвое меньше февральских объемов.

Обвал не затронул только ипотеку — в марте банки оформили 168,9 тыс. новых сделок, что почти на четверть выше показателей февраля. Объем выданной ипотеки вырос на 18,9%, до 545,5 млрд рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что россияне в 2021 году взяли 19,3 млн кредитов наличными, что на треть больше показателя 2020 года. Только в декабре 2021 года население взяло 1,76 млн кредитов наличными — на 22% больше, чем в декабре 2020-го (1,44 млн). По словам гендиректора АО «ОКБ» Артура Александровича, количество заемщиков, берущих кредиты наличными, с 2016 года увеличилось в два раза на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. Рост кредитования в 2021 году он объяснил, в том числе, относительно низкими показателями 2020 года, спровоцированными пандемией.

