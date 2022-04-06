В России планируют установить особый правовой режим для майнинга

Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными ведомствами и представителями бизнес-сообщества выступили с предложением по установлению особого экспериментального правового режима для майнинга, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на ответ главы Минпромторга Дениса Мантурова депутату от «Единой России» Антону Горелкину.

«В 2021 году Минпромторг России и Минстрой России совместно с другими заинтересованными федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения по созданию экспериментального правового режима ("регуляторной песочницы") для "добычи" цифровых валют с использованием вычислительных мощности, расположенные на базе объектов тепловой генерации», - говорится в ответе. Отмечается, что документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Агентство уточняет, что данные предложения были направлены на рассмотрение в правительство РФ.