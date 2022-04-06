В Венесуэле отметили, что антироссийские санкции бьют по поставкам удобрений

Санкции против России влияют на поставки удобрений и продуктов питания в Латинскую Америку, поделился информацией с РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Чавес.

«Все человечество уже чувствует последствия. Негативные последствия этой агрессии НАТО против России с использованием украинской территории уже создают трудности с производством и поставками удобрений и некоторых продуктов питания, которые Россия поставляет на рынок Латинской Америки», — сказал депутат .

В настоящее время Россия занимает третье место в мире по производству азотных удобрений, что составляет примерно 15% мировой торговли такими удобрениями и 17% калийными. Венесуэла, в свою очередь, импортирует из России более 100 тысяч тонн удобрений, что покрывает 70-80% нужд страны.

«Уже приняты некоторые меры, запущены какие-то альтернативные механизмы, позволяющие сохранить торговый оборот, несмотря на агрессию и враждебность США и Евросоюза», - отметил депутат.



По мнению Чавеса, в нынешней ситуации отношения между Россией и Венесуэлой будут только укрепляться.

«Я верю, что, наоборот, они будут углубляться, совершенствоваться и находить альтернативные механизмы в условиях криминальной блокады», — сказал депутат.