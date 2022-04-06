Иностранная валюта: только без рук

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранителями по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков.

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Как сообщает РБК со ссылкой на текст документа, продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, telegram-каналах и интернет-сервисах.

ФНС вышла на тропу войны

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ФНС, добавив, что служба на постоянной основе осуществляет контроль за такого рода операциями, в том числе совместно с органами внутренних дел.

Как указывает ФНС, проверки по нарушениям валютного законодательства, связанным с куплей-продажей валюты, минуя уполномоченные банки (имеются в виду все коммерческие банки), должны проводиться в обычном режиме. Налоговая ссылается на «санкционные» указы президента № 79 и № 81 от 28 февраля и 1 марта 2022 года соответственно, которые направлены на ограничение использования резидентами иностранной валюты.

Контроль за соблюдением валютного законодательства в целом входит в компетенцию ФНС, однако на проведение оперативных мероприятий полномочия налоговой не распространяются. Поэтому руководство службы поручило территориальным органам организовать взаимодействие с МВД.

Сегодня, согласно правилам, действующим по 9 сентября 2022 года, банки не могут продавать гражданам наличную валюту. Получить валюту в пределах 10 тыс. долларов и только в долларах могут лишь владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта. Для бизнеса ограничения жестче по предельной сумме снятия со счетов — эквивалент 5 тыс. долларов, но при этом ему доступны разные валюты (евро, фунты, иены), а не только американский доллар.

Продавать и покупать валюту где-либо, кроме отделений банков, запрещено. За обменные операции на теневом рынке для физлиц и юрлиц КоАПом предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% суммы совершенной операции. Кстати, к ответственности будут привлечены и продавец, и покупатель валюты.

Преступление и наказание

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в РФ производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ. Все остальные способы покупки или продажи будут считаться незаконными. В первую очередь это касается покупки или продажи «с рук», указал «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

В нашей стране, как заметил юрист, не предусмотрена уголовная ответственность за незаконные валютные операции, однако, в соответствии с КоАП, если участников поймают с поличным, то и продавца, и покупателя будет ждать штраф. Правда поймать участников сделки, что называется, «за руку» не так уж просто.

Видимо, именно над этим теперь будут работать правоохранительные органы, предположил Петр Гусятников. Возможно, сотрудники полиции станут ловить тех, кто занимается незаконными валютными операциями под видом продавцов или покупателей. Это самый логичный вариант.

Но, вероятный штраф — даже не самая большая опасность, которая может ждать покупателей валюты «с рук». Гораздо опаснее то, что вам могут продать фальшивые банкноты.

При покупке валюты «с рук» всегда существует повышенный риск быть ограбленным, потому что совершенно непонятно, с кем вы имеете дело, заметил Петр Гусятников. Уже имеют место случаи, когда человек приходил на встречу с целью купить доллары, имея при себе рубли, а уходил домой ни с чем, потому что на него было совершено нападение с целью грабежа.

Вообще, купля-продажа валюты частных лиц под мораторий на проверки ФНС не подпадает, обратил внимание «Эксперта» управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов. То есть проверки по нарушениям валютного законодательства обычными россиянами, минуя банки, сейчас проходят в том же порядке, как и до начала спецоперации РФ на Украине. Этот контроль осуществляет ФНС, а к оперативным мероприятиям подключаются правоохранительные органы (МВД).

Купля-продажа валюты в обход банков является административным правонарушением (наказание по нему предусмотрено соответствующей статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях) Но в некоторых случаях валютным спекулянтам грозит уголовная ответственность.

Если продавцу в результате осуществления такой деятельности удалось получить доход в размере свыше 2 млн 250 тыс. руб., то он может быть привлечен по статье 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность, продолжтл Артем Денисов. Наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

А в случаях, если его доход гражданина превысил 9 млн рублей (то есть причинен особо крупный размер ущерба государству) — до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Есть спрос, будут и продажи

Нелегальный сектор купли-продажи валюты оживился из-за введенных ограничений со стороны Центробанка, требований об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки и общих панических настроений, связанных с неопределенной экономической ситуацией и ослаблением рубля, заявил «Эксперту» основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

К тому же, сейчас согласование операции и ожидание средств может занять определенное время, а не все могут и хотят ждать, так как многим валюта нужна при отъезде за рубеж или для совершения бизнес-операций, подчеркнул эксперт.

Привлечь к ответственности по этой норме могут продавца, если будет доказано, что он извлек из операции доход в крупном размере, добавил Вадим Ткаченко. При этом стоит учитывать, что регулятор уже смягчил валютную политику, поэтому нелегальных операций стало меньше. Ну а привлечь виновных к ответственности, действительно, не так просто — это все-таки сектор сложный для выявления.