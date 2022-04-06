Владимира Жириновского похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище

Похороны Владимира Жириновского пройдут в пятницу, 8 апреля, на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщил первый заместитель главы аппарата фракции ЛДПР Алексей Диденко, передает «Интерфакс».

«Владимир Жириновский будет похоронен на Троекуровском кладбище, где покоится его мать, а также другие родственники», — рассказал Диденко.

Сообщается, что прощание с политиком состоится также 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

О кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщил ранее спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. «После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что оценка деятельности Жириновского — это непоколебимая поддержка избирателей.