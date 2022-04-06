Выбор подшипника качения: важнейшие критерии

Ввиду этой особенности данные приспособления, приорести которые можно тут, требуют гораздо меньших затрат энергии на обеспечение вращения за счет более низкого коэффициента трения по сравнению с подшипниками скольжения. При выборе данных изделий основное внимание уделяется следующим факторам:

Характер действия нагрузки извне (равномерная либо ударная).

Направление вращения подшипника (одностороннее или реверсивное движение, колебания).

Величина нагрузки извне (тяжелая либо легкая).

Направление и тип влияния нагрузки извне (осевая, аксиальная, направленная в две стороны).

Скорость вращения, которая определяется классом точности подшипника, используемой смазкой, конструктивными особенностями сепаратора и уплотнений.

Шумы и вибрирование. При больших частотах вращения подшипника необходимы точная балансировка и исключение вибрирования. В ряде случаев наличие шумов при функционировании подшипника является нежелательным.

Частота вращения подшипника.

Ожидаемый период эксплуатации подшипника (измеряется в часах работы при заданных показателях скорости и нагрузки).

Вероятность образования перекосов, их предельно допустимый градус.

Диапазон рабочих температур. Данный параметр определяется скоростью вращения подшипника, величиной нагрузки, а также наличием или отсутствием внешних источников тепловой энергии.

Состояние рабочих сред, в которых функционируют подшипники (отсутствие либо наличие, а также концентрация загрязняющих веществ или соединений, вызывающих коррозию).

Наряду с условиями функционирования подшипника при его подборе необходимо уделять внимание установленным требованиям по организации техобслуживания, а также стоимость покупки, установки и обслуживания. Сначала нужно определить габариты вала с учетом нагрузок на изгиб и скручивание, оказывающих на него воздействие. Если этот узел будет подвергаться опрокидывающим нагрузкам, появляющимся при больших расстояниях между центрами, то может понадобиться использование вала с диаметром большей величины, даже если нагрузка на подшипник является несущественной. В таком случае предпочтение отдается облегченным моделям, либо торцы вала обрабатываются под монтаж подшипника меньших габаритов. При определении способа крепления подшипника качения на валу во внимание принимается соотношение рабочих характеристик и издержек.