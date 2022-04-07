Антонов обвинил США в намерении запятнать репутацию России

Соединенные Штаты, пытаясь затруднить России обслуживание государственного долга, хотят запятнать ее репутацию, цитирует агентство РИА «Новости» заявление российского посола в Вашингтоне Анатолия Антонова. Высказывание дипломата прозвучало в ходе общения с прессой.

«Мы видим в этих усилиях желание очернить репутацию России, которая, несмотря на экономические барьеры, возводимые Вашингтоном, продолжает добросовестно и в срок выполнять свои долговые обязательства», - сказал Антонов.

Он также выразил уверенность, что новые санкции Вашингтона «наносят ущерб мировой экономике», а также «подрывают возможности иностранных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества» с Россией, «оставляя иностранный бизнес без дохода, необходимого в нынешний период экономической турбулентности».

Посол также назвал санкции США против Сбербанка и Альфа-Банка прямым ударом по рядовым гражданам России.

Соединенные Штаты в среду расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе, связанных со Сбербанком и Альфа-банком.

