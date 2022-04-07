Минобороны РФ: блокирован ключевой город Угледар

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил последние данные о ходе специальной военной операции на Украине.

«Группировка войск российских вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов», — проинформировал Конашенков.

Отдельно представитель Минобороны отметил значимый факт: российские войска взяли в кольцо город Угледар, один из ключевых пунктов обороны противника на Донбассе, и начали его зачистку. (Угледар находится в 57 км к юго-западу от Донецка). Это произошло в ходе преследования подразделений 54-ой механизированной бригады украинских войск. Конашенков добавил, что за день в данном районе.

Также генерал проинформировал о нанесении ракетного удара по резервам украинских вооруженных формирований на Правобережье.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе», — заявил Конашенков.

Российские ВКС, действуя против наземных целей противника, продолжили нейтрализацию военной инфраструктуры Украины. Как рассказал генерал Конашенков, за истекшие сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины, среди которых: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Не остались в стороне и российские ПВО, продолжая уничтожение воздушных целей вооруженных формирований Украины. Так, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой.

Представитель Минобороны сообщил также об общих потерях украинских войск в технике. Согласно докладу Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.

