Миру грозит дефицит природного газа, который будет длится долгие годы

Переход к «чистой» энергетике, события на Украине, сложная ситуация с погодой и выросший спрос привели к очень сильному дефициту топлива, пишет в четверг Bloomberg. В условиях восстановления глобальной экономики после пандемии страны и компании сейчас вынуждены в буквальном смысле этого слова бороться за энергоносители и, в первую очередь, за газ, который как-то незаметно стал главным компонентом в глобальной экономике. Именно он позволяет работать фабрикам и заводам, гореть свету в домах и квартирах и отапливать их зимой.

«Не могу припомнить такого сложного рынка, как сейчас,- приводит агентство слова профессора университета Хьюстона Сьюзен Сакмар. - Для дележа планете требуется энергетический пирог значительно больше того, что есть сейчас. Боюсь, многие регионы в ближайшем будущем ждет нехватка энергоносителей».

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Прошедшей зимой, когда восстановление глобальной экономики увеличило спрос на газ, планета уже столкнулась с дефицитом голубого топлива. Конечно, текущая сложная ситуация с газом возникла не вчера. Она постепенно складывалась последние годы, когда во многих экономиках росло потребление газа по мере сокращения использования угля и развития возобновляемых источников энергии, а также закрытия во многих странах после аварии в Японии в 2011 году атомных электростанций. Спрос на газ рос стремительно, а производители не очень торопились его удовлетворять.

Впрочем, относительно мягкая зима в этом году в Европе и на большей части Азии позволили обходиться сейчас имеющимися в хранилищах запасами природного газа. Трейдеры сейчас шутят, что мольбы о теплой погоде отныне станут сезонным явлением.

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Месяц назад ко всем этим проблемам добавился еще и кризис на Украине. Его удара хрупкий газовый рынок не выдержал.

Попытки Европы отказаться от российского газа приведут ее к резкой конкуренции с Азией за сжиженный газ (СПГ). Причем, это происходит на фоне серьезного недостатка инвестиций в отрасль, не позволяющего ей удовлетворить растущий спрос, отмечает Bloomberg.

В долговременной перспективе баланс на рынке СПГ станет еще более хрупким. Уже к середине десятилетия, т.е. через три года, нехватка СПГ на глобальном рынке, утверждают экономисты из Credit Suisse, может достигнуть почти 100 млн тонн в год. Это, между прочим, превышает годовое потребление сжиженного газа Китаем, его крупнейшим импортером.

По мнению, одного из директоров S&P Global Джеймса Тавернера, еще перед украинским кризисом ситуация на глобальном рынке СПГ была очень напряженная, а цены - рекордно высокие. «Сложная обстановка на рынке, вероятно, сохранится несколько следующих лет. Цены при этом едва ли не каждый день будут сильно колебаться, как на качелях», - цитирует его Bloomberg.

Цены на природный газ сейчас настолько высоки, что главные его покупатели из Северной Азии не торопятся заполнять хранилища. Покупатели СПГ из Китая и Индии резко сократили спотовые закупки. Конечно, они сильно рискуют, надеясь на мягкое лето и на то, что в ближайшей перспективе цены на газ упадут.

Такая стратегия помогает сэкономить деньги, но риск, как показывают недавние события, очень высок. Если спрос неожиданно резко вырастет или вовремя не прибудут проплаченные танкеры с газом, то крупнейшие азиатские покупатели уже этим летом или предстоящей зимой могу столкнуться с серьезным энергетическим кризисом. Им придется возвращаться на спотовый рынок и покупать энергоносители по очень высоким ценам. Альтернатива – резко сократить подачу газа населению.

Европейцы тоже надеются на мягкое лето в Азии, потому что им нужно покупать на спотовом рынке СПГ и заполнять хранилища, готовясь к зиме. ЕС поставил задачу – заполнить к ноябрю хранилища не менее, чем на 80%. Для сравнения: сейчас они заполнены приблизительно на 26%. Цель, поставленная Брюсселем, в вполне выполнима, но при условии беспрепятственного продолжения поставок трубопроводного газа из России на прежнем уровне. Еще одно условие, напоминает BloombergNEF, более высокие, чем в Азии цены, чтобы трейдеры были заинтересованы перенаправить газовозы в Европу.

Сейчас российский газ продолжает поступать в Европу. Однако неожиданное снижение поставок газа из России или по причине ввода эмбарго на него приведет к очень печальным последствиям, отмечает Bloomberg.

Российский газ настолько важен и нужен в Германии, что немедленное прекращение поставок спровоцирует, утверждает директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг, рецессию. Это еще больше осложнит ситуацию на глобальном газовом рынке и приведет к дальнейшему росту цен и фактической остановке экономик многих стран.

Особенно тяжелая ситуация с газом сейчас в бедных странах на юге Азии и в Южной Америке, где власти вынуждены ограничивать подачу населению газа и электроэнергии. Аргентина купила на тендере в марте приблизительно за 750 млн долларов восемь танкеров с СПГ с доставкой в мае и июне. Это почти в 20 раз больше того, что Буэнос-Айрес заплатил за такое же количество газа в 2020 году. Как нетрудно догадаться, скоро аргентинцам следует ждать астрономических счетов за электроэнергию.

В очень тяжелом положении оказался и Пакистан, правительство которого сейчас не в состоянии покупать СПГ и лихорадочно пытается найти ему замену. На пакистанских электростанциях заканчивается топливо. Поскольку цены на газ остаются высокими, дефицит его может быстро распространиться на Бангладеш, Индию и Таиланд.