Экономист рассказал, как заработать на вложениях в юань

Инвестиции в китайские юани имеют как плюсы, так и минусы - с одной стороны, они достаточно выгодны для россиян, учитывая ограничения на операции с долларом и евро, с другой стороны, они сопряжены с определенными рисками и ограничениями, предупредил в интервью Прайм аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.

Он напомнил, что юань - не самая привычная валюта для россиян, и пока с ним работают очень немногие банки.

«Без каких-либо проблем вы можете купить юань, чтобы просто сохранить его в расчете на рост, через брокера на Московской фондовой бирже. Там юань торгуется лотами по 1000 единиц, то есть по текущему курсу 1000 юаней стоит около 13 300 рублей плюс комиссия брокера», - сказал собеседник агентства.

Вы можете хранить юани на депозите или брокерском счете - в каждом случае есть свои особенности. В то же время специалист заявляет, что прежде чем приобрести валюту, стоит учесть, что она не является свободно конвертируемой, поскольку в Китае существуют ограничения на операции с иностранной валютой.

